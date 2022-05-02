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Анджелина Джоли рассказала о своем визите в Украину: большая честь быть свидетелем стойкости украинского народа

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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2 мая, 12:52
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Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые прокомментировала свой визит в Украину и общение с детьми из учебно-реабилитационного центра
Анджелина Джоли рассказала о своем визите в Украину
Анджелина Джоли рассказала о своем визите в Украину / Фото: Associated Press

Приезд Анджелины Джоли во Львов стал полной неожиданностью не только для украинцев, но и для западных СМИ. Ведь, как оказалось, голливудская актриса не делала никаких заявлений о своих планах посетить Украину.

Во время своей поездки Джоли посетила детский учебно-реабилитационный центр "Гармония" в городе Борислав. Там звезда охотно общалась с маленькими украинцами, давала автографы и делала фото. Организация поделилась снимками с Джоли после визита на официальной странице в Facebook.

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Анджелина Джоли пообщалась с маленькими украинцами в Бориславе/ Фото: Facebook
Анджелина Джоли пообщалась с маленькими украинцами в Бориславе/ Фото: Facebook

Как сообщает издание Daily Mail, Джоли впервые высказалась о своем визите в Украину.

Для меня большая честь быть свидетелем стойкости, мужества и достоинства украинского народа. Влияние войны на целое поколение украинских детей просто опустошает, – заявила актриса.

Голливудская актриса гордится своим визитом в Украину/ Фото: Facebook
Голливудская актриса гордится своим визитом в Украину/ Фото: Facebook

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Также появились слухи, что актриса хотела бы усыновить одного из детей из центра, однако представители звезды опровергли эту информацию.

Напомним, что Анджелина Джоли во Львове вместе с толпой людей бежала в бомбоубежище во время воздушной тревоги.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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