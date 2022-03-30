Андрій Федінчик розповів, що російські актори, які знімалися в українських серіалах, стали брехати про цькування в Україні

/ Фото: instagram.com/andreyfedinchik

Популярний український актор Андрій Федінчик тепер захищає Україну від російських окупантів у лавах територіальної оборони. Як зізнався актор в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях", на початку війни він намагався достукатися до своїх російських колег, які багато знімалися в Україні, але не вийшло.

90% не чують. Там інші позиції. Пробитися до них неможливо.

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Федінчик зазначив, що у нього є колеги та друзі з Росії, які все розуміють і підтримують Україну, але їх дуже мало.

Російські актори, яких мало не на руках носили в нас, – вони в Росії після початку війни почали говорити, що їх цькували. Ці люди казали: "Так, там справді є бандери, нас цькували за російську мову". Я знаю такого актора – Антон Батирєв. Він говорив про це. Він в Оксани Байрак багато знімався, всі до нього добре ставилися.

Антон Батирьов / Фото: Instagram

Також Андрій Федінчик розповів, що його кум, теж актор, Віталій Салій та його дружина з перших днів виходили на мітинги в Санкт-Петербурзі. У результаті через свою позицію їм довелося виїхати з Росії.

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Нагадаємо, все ж таки є артисти, які виступили проти російської агресії: Андрій Макаревич, Олексій Кортнєв, Лія Ахеджакова, Олексій Панін, Максим Галкін не побоялися висловитись на підтримку України.

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