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Боїться в'язниці і за своє життя: стендап-комік Данило Поперечний покинув Росію

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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15 березня, 13:22
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Відомий російський гуморист записав відео, в якому озвучив свою позицію
Відомий комік записав відеозвернення до прихильників
Відомий комік записав відеозвернення до прихильників / Фото: открытые источники

Нагадаємо, нещодавно всі обговорювали від'їзд з Росії репера Face, який відкрито сказав, що РФ напала на Україну і вже 20-й день триває повномасштабна війна. З країни-агресора вже поїхали і продовжують їхати ті, хто не погоджується з путінським режимом. Ще один із них – відомий стендап-комік Данило Поперечний.

Гуморист покинув Росію, але планує пізніше повернутися. У новому ролику він розповів, чому зірки мовчать, навіть ті, хто розуміє все, що відбувається. І все було б нічого, але, судячи з риторики, Поперечний не вірить, що росіяни якось зможуть вплинути на ситуацію і припинити воєнний геноцид із боку Росії своєю незгодою.

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Данило Поперечний

"Хотілося б висловити співчуття всім жителям України. Я не знаю, чи потрібні вам ці слова від мене, російськомовного коміка. Але я дуже жалкую. Це справжній кошмар – все, що з вами відбувається. Я всім серцем вам співчуваю, хоч і знаю, що для багатьох із вас це просто порожній звук.

Першого дня, коли полетіли бомби, я відразу ж виклав відео. Я не настільки наївний, щоб думати, що Путін подивиться моє відео і скаже: "Хлопці, розвертаємо танки, Данька сумує". Це відео було зроблено для того, щоб публічно висловити просту й зрозумілу позицію, якій нас навчали з дитинства: не можна допускати війни. І яке ж було моє здивування, що ця істина мала стільки опонентів.

Чому я мовчав вісім років? Саме мені було 19 років перед тим, як сталася історія з Кримом. Мої політичні погляди тоді не дуже сформувалися. Мені здавалося, що політика мене не торкнеться. Торкнулася пи**ець як. Глядачі мого каналу знають, що я не мовчав вісім років. Фактично я тільки те й робив, що говорив, щоб вплинути на ситуацію в країні. Я ходив на мітинги, висвітлював проблеми. Але навіть якщо хтось мовчав 8 років, чому його мовчання скасовує його позицію тепер? Більшості тих, кому ставлять це питання, 8 років тому було 16. Що, треба з пи*ди вилазити з політичним маніфестом?

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Я чую також претензію, чому ти мовчиш, поділися, розповідай людям про те, що відбувається в Україні. Відповідь проста: як тільки я викладу фото і відео звідти і закликаю когось із вас вийти на неузгоджений мітинг я одразу піду до в'язниці. І найімовірніше, на всі 15 років.

І я навіть був би готовий піти у в'язницю, якби це принесло користь. Але ви навіть уявити собі не можете, як швидко люди забудуть про те, що якийсь комік з Росії пішов у в'язницю, доки йде війна.

Те, що вам вдалося зробити в Україні, не означає, що цей досвід застосовний на всі країни. Я був майже на всіх останніх мітингах, і омонівців там вдвічі більше, ніж протестувальників. Тому що люди не хочуть у в'язницю. Люди просто хочуть жити.

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Завжди є аргумент: а в нас в Україні бомбардують, а ви боїтеся в'язниці? Мені жахливо шкода, що з вами відбувається. Але я, що сидить у в'язниці, навряд чи зможу принести якусь користь.

Виїхав я не назавжди. Не вдаватиму, що в мене була запланована відпустка. Мені стало страшно за моє життя. Найближчим часом я повернуся в Росію. Через моїх близьких, які не можуть виїхати. Однак спеціально на рожен я не лізтиму. Я до останнього залишатимуся в країні, яку люблю".

Звернення Данила Поперечного дивіться далі у відео.

Нагадаємо, раніше репер Моргенштерн у новому треку заспівав про війну в Україні і вставив голос одеситки, що ховається в бомбосховищі. А репер Оксимирон дасть антивоєнний концерт, прибуток від якого передасть українським біженцям.

Ми також не втомлюємося говорити про тих, хто не підтримує путінські безчинства в Україні. Багато хто з артистів був змушений покинути країну.

Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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