Без Зіброва і Бужинської. Чому "скандальний" концерт на Олімпійському перевершив всі очікування

Як пройшов концерт до Дня Незалежності на "Олімпійському" / Фото: Скріншот з YouTube

Під час підготовки до грандіозного свята, з'ясувалося, що не всі українські артисти, які зробили внесок у розвиток української музики, вийдуть на сцену. Наприклад, на концерті не виступив легендарний Павло Зібров, а також народні артистки України Марія Бурмака та Катерина Бужинська.

Артисти не приховували свою образу, публічно висловлюючи невдоволення тим, що їх не запросили. Окремий скандал розгорівся навколо легендарного гурту Green Grey, учасники якого спочатку вирішили, що їм відмовили в участі через російськомовні пісені.

Пізніше з'ясувалося, що артистів не запросили на концерт через відео, на якому один із засновників гурту, Мурік (Дмитро Муравицький), вельми різко висловився про закон про українську мову.

Green Grey / Фото: facebook.com/diezel.greengrey

Сподіваємося, що наступного року всі конфлікти вдасться залагодити і на концерті до Дня Незалежності виступлять артисти, які з різних причин не змогли вийти на сцену вчора.

Скандали ще більше підігріли інтерес глядачів до концерту. Багатьом хотілося побачити, як пройде музичне свято до Дня Незалежності України. Якщо ви раптом все пропустили, в нашому матеріалі дізнайтеся про найяскравіші моменти грандіозного концерту.

З корабля на бал: Софія Ротару після Сочі приїхала в Київ

Виступ легендарної Софії Михайлівни на "Новій хвилі" в Сочі обурив багатьох українців. А той факт, що вона повернулася додому і відразу ж виступила на концерті до Дня Незалежності, розлютив деяких ще більше. Своє невдоволення таким поворотом подій, наприклад, висловив ведучий і продюсер Ігор Кондратюк . Він заявив, що "не пускав би" Софію Михайлівну на сцену концерту.

Проте, Софія Ротару виступила на початку концерту, виконавши "Червону руту" і "Одна калина", всі танцювали, підспівували і не згадували Сочі з "Новою хвилею".

"Брати Гадюкіни" повернулися

Легендарні панки з 90-х після дуже довгої паузи повернулися на сцену і виконали свій хіт "Файне місто Тернопіль". Трек вийшов в далекому 1994 році. Вчора разом з "Гадюкіними" співав весь "Олімпійський". Співали навіть ті, хто народився в той час, коли гурт вже закінчив виступати!

Скріншот: YouTube

Кузма "воскрес"

Мурашки шкірою і сльози на очах були навіть у тих, хто дивився концерт по ТБ. За допомогою комп'ютерних технологій вдалося "воскресити" загиблого Кузьму Скрябіна. Артист загинув в автокатастрофі в 2015 році, але пам'ять про нього живе в серцях багатьох українців.

Це були найбільш зворушливі кілька хвилин концерту, коли комп'ютерний Кузьма виконав хіт "Люди, як кораблі" з іншими учасниками "Скрябіна".

Пономарьов зірвав оплески

Оскільки артисти виконували свої кращі хіти, які вже увійшли в музичну історію країни, Олександр Пономарьов, звичайно, заспівав "Варто чи ні" . Цю пісню полюбили багато українців, а вчора вони довели свою любов гучними оплесками Олександру, майже в унісон виконавши пісню разом з артистом.

Попурі MOZGI

Ці хлопці здивують, кого хочеш. Пісня про пакет з відомого супермаркету або "Влажный пляжный движ", звичайно, стали хітами. Але їх би гурт точно не виконав на концерті до Дня Незалежності. Замість власних композицій артисти виконали попурі з українських пісень "Ой, на горі, та й женці жнуть", "Засвіт встали козаченьки" і "Їхали козаки". Впевнені, багато б хто додав такий мікс собі в плейлист!

До побачення, "Євробачення"

... і добрий день, концерт до Дня Незалежності. Переможниці "Євробачення" Руслана і Джамала разом з легендою української сцени (яка зайняла друге місце на "Євробаченні") Вєркою Сердючкою, "підірвали" сцену "Олімпійського".

/ Фото: Скріншот з YouTube

Тут нескладно здогадатися, які хіти вони виконували. Вєрка заспівала Dancing Lasha Tumbai, Руслана виконала "Дикі танці", а Джамала – "1914".

Босий Вакарчук і попурі від ОЕ

"Океан Ельзи" виступили у фіналі концерту і це стало гарним його завершенням. Святослав Вакарчук виконав попурі з кращих пісень гурту, а в кінці, разом з Тарасом Петриненко і Тетяна Горобець заспівав пісню "Україна".

Скріншот: YouTube

Ну а яскравим завершенням усього святкового дня став салют!

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