Дорн у Росії, Монатик у Польщі, Орбакайте в США: Instagram "викрив" локації зірок

Куди виїхали зірки після вторгнення РФ в Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Багато зірок українського шоубізу наразі перебувають за межами України. Хтось виступає на благодійних концертах, а хтось вирішив разом з сім'єю тимчасово виїхати у безпечне місце. Втім, є й ті, хто нікуди й не поїхав.

Сайт "Сьогодні" вирішив дізнатися, в якій саме країни перебувають селебретіс. У Instagram ми провели міні-розслідування. Зазначимо, що це не 100% правда: є співпадіння, а є і відмінності від реальної локації.

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Слава Камінська зараз справді перебуває у Нідерландах разом з близькими. А оcь Сніжана Бабкіна виїхала до Німеччини разом з чоловіком та трьома дітьми.

Слава Камінська та Сніжана Бабкіна

Микита Добринін залишився в Україні та вступив до тероборони Києва. А ось місцезнаходження Наді Дорофєєвої під питанням. Як відомо, артистка зараз гастролює Європою...чи не гастролює?

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Микита Добринін та Надя Дорофєєва

Монатік також зараз перебуває за кордоном – у Польщі. А Іван Дорн у Росії? Щось тут не так.

Іван Дорн та Дмитро Монатік

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Потап разом з дружиною Настею Каменських перебувають в Іспанії. Пара вирушила туди ще до початку війни. Зараз співачка бере участь у благодійних заходах.

Потап і Настя Каменських

alyona alyona днями наважилась поїхати у Європу з концертами. А ось Джамала ще раніше поїхала з України разом з дітьми.

Альона Альона і Джамала

Віра Брєжнева зараз справді перебуває в Італії, де займається волонтерством. А ось де ж її чоловік Констянтин Меладзе – невідомо. Невже так і залишився в РФ?

Констянтин Меладзе та Віра Брєжнева

Також ми вирішили переглянути місцезнаходження зірок російського шоубізу, які виїхали одразу ж після нападу Росії на Україну. Втім, через певний час деякі з них нібито повернулись назад. Але чи це так?

Як відомо, Ксенія Собчак виїхала в Ізраїль, а Чулпан Хаматова – в Латвію.

Ксенія Собчак і Чулпан Хаматова

Алла Пугачова разом з Максимом Галкіним та дітьми вже облаштувались в Ізраїлі і навіть не планують повертитись до країни-вбивці. А ось донька Примадонни Христина Орбакайте опинилась в США.

Алла Пугачова та Христина Орбакайте

Рената Литвинова разом з Земфірою ще місяць тому виїхали з РФ. А актор Саша Петров, який зник з горизонту після початку війни, зараз, ймовірно перебуває в Італії.

Рената Літвінова та Саша Петров

На початку березня з'явилися чутки, що Іван Ургант разом із сім'єю поїхав до Ізраїлю, але батько ведучого запевняв, що той вже повернувся назад. Також ми вирішили подивитись, де зараз знаходиться співачка Наталі.

Іван Ургант та Наталі

Нагадаємо, раніше Анатолій Анатолич пояснив, чому він сім'єю виїхав із України за кордон.