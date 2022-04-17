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С друзьями и детьми: Алла Пугачева показала новое видео из Израиля

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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17 апреля, 15:03
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В начале марта стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин уехали из России
Алла Пугачева впервые за долгое время показала детей
Алла Пугачева впервые за долгое время показала детей / Фото: Инстаграм

Переезд пары в Израиль российские СМИ активно обсуждают не первую неделю. Максим Галкин и Алла Пугачева никаких комментариев не дают. В этом году юморист даже в день рождения Пугачевой решил ничего не публиковать, хоть раньше всегда показывал, как двойняшки поздравляют маму.

Но молчание нарушила сама Пугачева, опубликовав в Instagram новое видео из Израиля. Видео снимал Максим Галкин. В кадр попали друзья пары и двойняшки. Певица поздравила всех подписчиков с Вербным воскресеньем.

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Напомним, по информации СМИ, Максим Галкин и Алла Пугачева уже занялись оформлением гражданства Израиля и ищут школу для Гарри и Лизы.

К слову, Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. После этого концерты юмориста стали запрещать в России, а также его хотят лишить государственных званий и наград.

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Сам Галкин не намерен отказываться от своих слов в поддержку Украины. На критику подписчиков он отвечает, что имеет право на свое мнение, даже если оно не нравится государству.

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Элина Пелешенко
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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