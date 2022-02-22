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Настю Каменских упрекнули за отъезд из Украины на фоне угроз России: "Убежала коза со своим лысым"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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22 февраля, 13:47
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Певица вместе с Потапом, мамой и свекровью отправились в поездку за границу, что очень возмутило украинцев
Каменских показала, как отдыхает с Потапом, мамой и свекровью в Испании.
Каменских показала, как отдыхает с Потапом, мамой и свекровью в Испании. / Фото: instagram.com/kamenskux

Пока одни звезды укршоубиза призывают поддерживать армию и держаться друг друга в очень непростое время, Каменская с родными улетела в Испанию.

Звездные супруги Настя Каменских и Потап устроили себе и своим мамам поездку в Мадрид. Кроме того, в Instagram певица заинтриговала фанов новым релизом, который она скоро презентует.

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Давно я ждала и планировала по минутам эту поездку. Все ради того, чтобы претворять в жизнь давно запланированный to-do list. В ближайшее время готовлю вам много интересного. Совсем скоро подарю вам мою новую премьеру #Кристалл и не только ее!, – написала певица.

Артистка показала, как семья отдыхала в одной из местных кафешек.

Скриншот Instagram

Также Каменских похвасталась своими удивительно молодыми мамой Лидией и свекровью Людмилой, которые со своими наследниками отправились в путешествие.

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Скриншот Instagram

В то же время многие фолловеры выразили в комментариях певице свое возмущение. Ведь она покинула родину в очень непростое время, когда вероятность нападения РФ на Украину высока как никогда.

  • А вы сбежали, шоу-бизнес.
  • Патриоты.
  • Ой, как вовремя у вас отпуск. Прям вы не собирались бежать.
  • Убежала коза со своим лысым.
  • Как вовремя! Надеюсь, вы назад тогда не собираетесь.
  • А вы, как говорится, бороните здесь Украину, а мы в Европу. Да, Настя?
Скриншот Instagram

Напомним, Настя Каменских озвучила неизвестный ранее факт о свадьбе с Потапом.

Анастасия Рогожинская
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