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Святкує перемогу над Ембер Герд? Джонні Депп відірвався на рок-концерті в Англії

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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31 травня, 13:02
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Публіка з нетерпінням чекає на вердикт у скандальній справі між колишнім подружжям – хто ж виграв цю боротьбу? Тим часом сам актор, очевидно, не дуже переживає щодо остаточного рішення
Джонні Депп відволікся від суду проти Ембер Герд та запалив на концерті
Джонні Депп відволікся від суду проти Ембер Герд та запалив на концерті / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж шести тижнів між Джонні Деппом та Ембер Герд тривали судові батли. Зірка "Піратів Карибського моря" подав до суду на колишню дружину за наклепи. Сама ж акторка звинувачує екскоханого у насильстві. Слухання завершені, тепер залишилось дізнатися вердикт присяжних – це має відбутися вже у вівторок, 31 травня.

Але, очевидно, Джонні Депп повністю впевнений у своїй перемозі над Ембер Герд. Напередодні озвучення рішення актор виступив на концерті свого друга Джеффа Бека в Шеффілді (Англія), повідомляє Hollywood Reporter.

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Прямо на сцені Депп виконав кавер на пісню Джона Леннона Isolation. Відео вже з'явилось у соцмережах. Багато прихильників були здивовані, що Джонні з'явився на публіці до вердикту. Адже сама Ембер, ймовірно, дуже переживає. Вона навіть покинула Вірджинію, де був суд, та поїхала у свій особняк, який розташований у малонаселенній пустинній місцевості у Каліфорнії.

Можливо, 58-річний актор вже знає про свою потенційну перемогу або ж просто вирішив відволіктись від судових баталій з ексдружиною та повеселитись на концерті.

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Зазначимо, Джефф Бек – семиразовий володар "Греммі" і колишній учасник гурту The Yardbirds. Музикант з Джонні записали кавер на пісню Леннона у 2020 році, але вона стала популярної лише зараз під час з'ясування стосунків Деппа та Герд.

Коротко про розлучення зіркової пари

Ембер Герд та Джонні Депп зіграли весілля у 2015 році. Проте вже через рік акторка подала на розлучення та заявила про насильство з боку екскоханого. Сам Депп заперечував обвинувачення і вже у 2019 році подав зустрічний позов до суду на Ембер та став вимагати 50 млн доларів за наклеп.

До речі, на захист Джонні також виступила його колишня дівчина, супермодель Кейт Мосс. Зірка розповіла, що Депп ніколи її не бив і не скидав зі сходів. Хоч Ембер раніше стверджувала, що актор це робив.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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