Що подивитися ввечері: 5 крутих серіалів, номінованих на Еммі

У нашому ТОПі є анімований серіал, але дітям його дивитися не рекомендується. Присвячуємо цю добірку дорослим і не найвразливішим!

Кадри з серіалів "Пацани", "Любов. Смерть. Роботи", "Безсоромні" / Фото: Колаж: Сьогодні

У понеділок (по Києву) відбудеться 73-тя церемонія вручення телевізійної премії "Еммі", вона ж Emmy Awards-2021. Ми вже розповідали про те, де і як пройде ця важлива подія, сьогодні ж увечері пропонуємо подивитися який-небудь серіал з тих, які потрапили в номінацію "Еммі" цьогоріч.

Ми обрали п'ять класних шоу, серед яких як міні-серіали, так і проекти з декількома сезонами. Обіцяємо, буде цікаво!

"Пацани", 2 сезони

Номінація – "Кращий драматичний серіал"

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До слова "драма" можна додати ще "екшен" і "трохи фантастики". Це серіал про супергероїв, але вони дуже відрізняються від звичних "хороших" персонажів.

В "Пацанах" багато крові, страждань, бійок, боротьби з несправедливістю, лицемірства і гумору. Зараз творці працюють над третім сезоном, до касту з Карлом Урбаном ("Володар кілець") і Чейсом Кроуфордом ("Пліткарка") приєднався Дженсен Еклс ("Надприродне").

"Ванда/Віжен", 1 сезон

Номінація – "Кращий міні-серіал або телефільм"

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Ми впевнені, що є ще люди, які не дивилися перший міні-серіал студії Marvel. Наполегливо радимо нарешті його побачити, тому що критики в Голлівуді насправді не дарма розхвалюють це шоу. Незважаючи на його комічність і легкість, фінал змусить дуже понервувати!

А виконавці головних ролей Ванди і Віжена – Елізабет Олсен і Пол Беттані – також отримали номінації "Еммі" в категоріях "Кращі актори".

"Любов. Смерть. Роботи", 2 сезони

Номінація – "Кращий короткометражний анімаційний серіал"

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Поки команда анімаційної антології Love, Death & Robots працює над новим сезоном, до вашої уваги – 26 серій в різних стилістиці і жанрах, зняті різними режисерами – від Девіда Фінчера ("Мисливець за розумом") до Тіма Міллера ("Дедпул").

"Безсоромні", 11 сезонів

Номінація – "Кращий актор в комедійному серіалі"

Вільям Х. Мейсі, який номінований на "Еммі", виконав в серіалі роль Френка Галлагера – алкоголіка-батька, у якого шестеро дітей. Всі вони живуть в одному будинку і постійно потрапляють в різного роду неприємності, особливо Френк (і як тільки він дожив до останнього сезону?).

"Безсоромні" – адаптація однойменного британського серіалу, але більш цікава і популярна серед глядачів.

"Перрі Мейсон", 1 сезон

Номінація – "Кращий актор в драматичному серіалі"

Це кримінальний і драматичний детектив, заснований на персонажах романів Ерла Стенлі Гарднера. Меттью Різ виконав роль детектива Перрі Мейсона, якому потрібно розслідувати страшний злочин – вбивство маленької дитини.

Міні-серіал виглядає на одному диханні.

За кількістю номінацій на премію "Еммі" в цьому році лідирують серіали "Корона" і "Мандалорець" – вони представлені в 24 категоріях. За ними слідують "Ванда/Віжен" (23), "Розповідь служниці" (21), шоу Saturday Night Live (21), "Тед Лассо" (20), "Країна Лавкрафта" (18), "Хід королеви" (18 ), "Мейр з Істтауна" (16) "і" Хитрощі "(15).

Повний список претендентів на Emmy Awards-2021 дивіться тут.

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