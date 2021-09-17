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Ведучі та лауреати: все, що потрібно знати про церемонію Emmy Awаrds 2021

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
17 вересня, 17:14
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73-тя за рахунком церемонія вручення телевізійної премії "Еммі" відбудеться 19 вересня. Коротко розповідаємо основну інформацію про премії в цьому році
Все, що відомо про церемонію нагородження Emmy Awаrds 2021
Все, що відомо про церемонію нагородження Emmy Awаrds 2021 / Фото: Getty Images

Emmy Awards вважається головною телевізійною премією США, що присуджується кращим телепрограмам року, які вийшли в прайм-тайм. В цьому році за статуетку змагаються серіали, міні-серіали, актори, режисери і сценаристи в різних категоріях.

Emmy Awards – головна телевізійна премія США
Emmy Awards – головна телевізійна премія США / Фото: Getty Images

Де і коли відбудеться церемонія Emmy Awards-2021

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Вручення статуеток Emmy Awards відбудеться 19 вересня 2021 року в Microsoft Theater в Лос-Анджелесі, Каліфорнія.

Церемонія "Еммі" в Microsoft Theater / Фото: Getty Images

Ведучий церемонії

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Цього року ведучим 73-й церемонії виступить Седрік Антоніо Кайлс – американський актор і комік, також відомий під псевдонімом Седрік "Розважальник".

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Номінації Emmy Awards-2021

Номінанти на премію Emmy Awards-2021 були оголошені 13 липня 2021 року. У числі категорій: "Кращий комедійний серіал", "Кращий драматичний серіал", "Кращий міні-фільм", шість номінацій для провідних акторів, акторів другого плану, гостьових акторів, а також номінації для сценаристів і режисерів.

Хто номінований на Еммі у 2021 році

Лідери серед номінантів Emmy Awards-2021 – серіали "Корона", "Ванда/Вижен" і "Мандалорецб" . Ось так виглядає список номінацій в цьому році:

Кращий драматичний серіал

  • "Пацани"
  • "Бріджертони"
  • "Корона"
  • "Розповідь служниці"
  • "Країна Лавкрафта"
  • "Мандалорець"
  • "Поза"
  • "Це ми"

Кращий комедійний серіал

  • "Емілі в Парижі"
  • "Хитрощі"
  • "Кобра Кай"
  • "Чорна комедія"
  • "Бортпровідниця"
  • "Метод Комінскі"
  • "Тед Лассо"
  • "4лен"

Кращий міні-серіал або телефільм

  • "Я можу знищити тебе"
  • "Мейр з Істтауну"
  • "Хід королеви"
  • "Підземна залізниця"
  • "Ванда/Віжен"

Кращий анімаційний серіал

  • "Великий рот"
  • "Закусочна Боба"
  • "Первісна"
  • "Південний парк"
  • "Сімпсони"

Кращий короткометражний анімаційний серіал

  • "Кохання. Смерть. роботи "
  • "Робоцип"
  • "Жив-був сніговик"
  • "Сімпсони: Пробудження після тихої години"

Краща акторка в драматичному серіалі

  • Узо Одуба ( "Пацієнти")
  • Олівія Колман ( "Корона")
  • Емма Коррін ( "Корона")
  • Елізабет Мосс ( "Розповідь служниці")
  • Ем Джей Родрігес ( "Поза")
  • Джерні Смоллетт ( "Країна Лавкрафта")

Кращий актор в драматичному серіалі

  • Реге Жан-Пейдж ( "Бріджертон")
  • Біллі Портер ( "Поза")
  • Меттью Різ ( "Перрі Мейсон")
  • Стрелінг К. Браун ( "Це ми")
  • Джонатан Мейджорс ( "Країна Лавкрафта")
  • Джош О'Коннор ( "Корона")

Краща акторка в комедійному серіалі

  • Кейлі Куоко ( "Бортпровідниця")
  • Ейді Брайант ( "Вискочка")
  • Еллісон Дженні ( "Мама")
  • Трейсі Елліс Росс ( "Чорна комедія")
  • Джин Смарт ( "Хитрощі")

Кращий актор в комедійному серіалі

  • Ентоні Андерсон ( "Чорна комедія")
  • Вільям Х. Мейсі ( "Безсоромні")
  • Майкл Дуглас ( "Метод Комінскі")
  • Джейсон Судейкіс ( "Тед Лассо")
  • Кінан Томпсон ( "Кінан")

Краща акторка в міні-серіалі або телефільмі

  • Аня Тейлор-Джой ( "Хід королеви")
  • Кейт Уінслет ( "Мейр з Істтауна")
  • Мікаела Коельо ( "Я можу тебе знищити")
  • Синтія Еріво ( "Геній: Арета")
  • Елізабет Олсен ( "ВандаВіжен")

Кращий актор в міні-серіалі або телефільмі

  • Пол Беттані ( "ВандаВіжен")
  • Х'ю Грант ( "Відіграти назад")
  • Юен Макгрегор ( "Холстон")
  • Лін Мануель-Міранда ( "Гамільтон")
  • Леслі Одом-молодший ( "Гамільтон")

Нагадаємо, що в 2020 році церемонія Emmy Awаrds проходила в онлайн форматі. Тоді трійкою найкращих серіалів (драма, комедія міні-серіал) назвали "Спадкоємців", "Шіттс Крик" та "Хранителі".

А ще Зендея стала наймолодшою акторкою в історії, що отримала "Еммі" за кращу головну роль в драматичному серіалі ( "Ейфорія").

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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