Ведучі та лауреати: все, що потрібно знати про церемонію Emmy Awаrds 2021

73-тя за рахунком церемонія вручення телевізійної премії "Еммі" відбудеться 19 вересня. Коротко розповідаємо основну інформацію про премії в цьому році

Все, що відомо про церемонію нагородження Emmy Awаrds 2021 / Фото: Getty Images

Emmy Awards вважається головною телевізійною премією США, що присуджується кращим телепрограмам року, які вийшли в прайм-тайм. В цьому році за статуетку змагаються серіали, міні-серіали, актори, режисери і сценаристи в різних категоріях.

Emmy Awards – головна телевізійна премія США / Фото: Getty Images

Де і коли відбудеться церемонія Emmy Awards-2021

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Вручення статуеток Emmy Awards відбудеться 19 вересня 2021 року в Microsoft Theater в Лос-Анджелесі, Каліфорнія.

Церемонія "Еммі" в Microsoft Theater / Фото: Getty Images

Ведучий церемонії

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Цього року ведучим 73-й церемонії виступить Седрік Антоніо Кайлс – американський актор і комік, також відомий під псевдонімом Седрік "Розважальник".

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Номінації Emmy Awards-2021

Номінанти на премію Emmy Awards-2021 були оголошені 13 липня 2021 року. У числі категорій: "Кращий комедійний серіал", "Кращий драматичний серіал", "Кращий міні-фільм", шість номінацій для провідних акторів, акторів другого плану, гостьових акторів, а також номінації для сценаристів і режисерів.

Хто номінований на Еммі у 2021 році

Лідери серед номінантів Emmy Awards-2021 – серіали "Корона", "Ванда/Вижен" і "Мандалорецб" . Ось так виглядає список номінацій в цьому році:

Кращий драматичний серіал

"Пацани"

"Бріджертони"

"Корона"

"Розповідь служниці"

"Країна Лавкрафта"

"Мандалорець"

"Поза"

"Це ми"

Кращий комедійний серіал

"Емілі в Парижі"

"Хитрощі"

"Кобра Кай"

"Чорна комедія"

"Бортпровідниця"

"Метод Комінскі"

"Тед Лассо"

"4лен"

Кращий міні-серіал або телефільм

"Я можу знищити тебе"

"Мейр з Істтауну"

"Хід королеви"

"Підземна залізниця"

"Ванда/Віжен"

Кращий анімаційний серіал

"Великий рот"

"Закусочна Боба"

"Первісна"

"Південний парк"

"Сімпсони"

Кращий короткометражний анімаційний серіал

"Кохання. Смерть. роботи "

"Робоцип"

"Жив-був сніговик"

"Сімпсони: Пробудження після тихої години"

Краща акторка в драматичному серіалі

Узо Одуба ( "Пацієнти")

Олівія Колман ( "Корона")

Емма Коррін ( "Корона")

Елізабет Мосс ( "Розповідь служниці")

Ем Джей Родрігес ( "Поза")

Джерні Смоллетт ( "Країна Лавкрафта")

Кращий актор в драматичному серіалі

Реге Жан-Пейдж ( "Бріджертон")

Біллі Портер ( "Поза")

Меттью Різ ( "Перрі Мейсон")

Стрелінг К. Браун ( "Це ми")

Джонатан Мейджорс ( "Країна Лавкрафта")

Джош О'Коннор ( "Корона")

Краща акторка в комедійному серіалі

Кейлі Куоко ( "Бортпровідниця")

Ейді Брайант ( "Вискочка")

Еллісон Дженні ( "Мама")

Трейсі Елліс Росс ( "Чорна комедія")

Джин Смарт ( "Хитрощі")

Кращий актор в комедійному серіалі

Ентоні Андерсон ( "Чорна комедія")

Вільям Х. Мейсі ( "Безсоромні")

Майкл Дуглас ( "Метод Комінскі")

Джейсон Судейкіс ( "Тед Лассо")

Кінан Томпсон ( "Кінан")

Краща акторка в міні-серіалі або телефільмі

Аня Тейлор-Джой ( "Хід королеви")

Кейт Уінслет ( "Мейр з Істтауна")

Мікаела Коельо ( "Я можу тебе знищити")

Синтія Еріво ( "Геній: Арета")

Елізабет Олсен ( "ВандаВіжен")

Кращий актор в міні-серіалі або телефільмі

Пол Беттані ( "ВандаВіжен")

Х'ю Грант ( "Відіграти назад")

Юен Макгрегор ( "Холстон")

Лін Мануель-Міранда ( "Гамільтон")

Леслі Одом-молодший ( "Гамільтон")

Нагадаємо, що в 2020 році церемонія Emmy Awаrds проходила в онлайн форматі. Тоді трійкою найкращих серіалів (драма, комедія міні-серіал) назвали "Спадкоємців", "Шіттс Крик" та "Хранителі".

А ще Зендея стала наймолодшою акторкою в історії, що отримала "Еммі" за кращу головну роль в драматичному серіалі ( "Ейфорія").

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