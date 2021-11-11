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Ніколи не кажи ніколи: зірка Шерлока розповів про повернення культового серіалу

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
11 листопада, 18:57
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Роль сучасного Шерлока Голмса зробила з британського актора Бенедикта Камбербетча світову суперзірку. Популярний серіал виходив з 2010 до 2017 року і після чотирьох сезонів закінчився на неоднозначній ноті
Бенедикт Камбербетч рассказал о продолжении "Шерлока".
Бенедикт Камбербетч рассказал о продолжении "Шерлока". / Фото: Колаж: Сьогодні

Фанати серіалу про детектива-соціопата мріють про відродження проєкту після п'ятирічної павзи. І от їм нарешті дали надію, що їхні мрії можуть стати реальністю. Бенедикт Камбербетч натякнув, що "все можливо".

До речі, нещодавно стало відомо про продовження нашумівшого південнокорейського серіалу "Гра в кальмара". Творець проєкту Хван Дон Хек заявив, що другий сезон перебуває у виробництві.

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Отож 45-річний виконавець Шерлока зізнався, що обожнює свого персонажа, адже саме він допоміг йому "прокинутися" знаменитим.

Сцена із серіалу.
Сцена із серіалу. / Фото: Instagram

Цікаво, що режисери та сценаристи цієї адаптації твору Артура Конан Дойла не бачили більш підходящого кандидата на роль ексцентричного детектива, ніж Бенедикта.

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Частково, завдяки грі Камбербетча серіал так полюбився глядачам – його міміка та харизма заворожували.

Шерлок Голмс і доктор Ватсон з дружиною та дитиною.
Шерлок Голмс і доктор Ватсон з дружиною та дитиною. / Фото: Instagram

Проте остаточно зірка так і не розповів, коли ж чекати новий сезон популярного серіалу. Він відповів обережно, у притаманній йому манері.

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Послухайте, ніколи не говори ніколи. Просто обставини повинні бути правильними. Я думаю, що для цього має настати слушний момент, поки ще зарано. Але це не означає, що в майбутньому у нього не буде іншої ітерації, – пояснив актор в інтерв’ю для Еsquire.

Також Бенедикт відмовився коментувати ідею, що команда, ймовірно, обере нових Шерлока Голмса та доктора Ватсона. При цьому він зазначив, що у майбутньому його персонажа таки можуть перезапустити.

Шерлок Голмс і доктор Ватсон.
Шерлок Голмс і доктор Ватсон. / Фото: Instagram

Також один із творців серіалу та виконавець ролі Майкрофта Голмса Марк Гетісс каже, що його щодня "тероризують" питаннями про п'ятий сезон.

Майкрофт та Шерлок Голмси.
Майкрофт та Шерлок Голмси. / Фото: Instagram

Цікаве про "Шерлока"

Це багатосерійний проєкт про детектива Голмса та його товариша, військового лікаря Джона Ватсона. Разом вони селяться в будинку 221 Б по Бейкер-стріт у літньої господині місіс Хадсон та розслідують різні справи. Усі дії відбуваютьсь у наші дні, за винятком однієї серії.

У 2011 році серіал став володарем телевізійної премії BAFTA у категорії "Кращий драматичний серіал".

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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