Никогда не говори никогда: звезда Шерлока рассказал о возвращении культового сериала

Роль современного Шерлока Холмса сделала из британского актера Бенедикта Камбербэтча мировую суперзвезду. Популярный сериал выходил с 2010 по 2017 год и после четырех сезонов закончился на неоднозначной ноте

Бенедикт Камбербетч розповів про продовження "Шерлока". / Фото: Коллаж: Сегодня

Фанаты сериала о детективе-социопате мечтают о возрождении проекта после пятилетней паузы. И вот им наконец-то дали надежду, что их мечты могут стать реальностью. Бенедикт Камбербэтч намекнул, что "все возможно".

Кстати, недавно стало известно о продолжении нашумевшего южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Создатель проекта Хван Дон Хек заявил, что второй сезон находится в производстве.

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45-летний исполнитель Шерлока признался, что обожает своего персонажа, ведь именно он помог ему "проснуться" знаменитым.

Сцена из серила. / Фото: Instagram

Интересно, что режиссеры и сценаристы этой адаптации произведения Артура Конан Дойла не видели более подходящего кандидата на роль эксцентричного детектива, чем Бенедикта.

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Отчасти благодаря игре Камбербэтча сериал так полюбился зрителям – его мимика и харизма завораживали.

Шерлок Холмс и доктор Ватсон с супругой и ребенком. / Фото: Instagram

Однако окончательно звезда так и не рассказал, когда ждать новый сезон популярного сериала. Он ответил осторожно, в присущей ему манере.

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Слушайте, никогда не говори никогда. Просто обстоятельства должны быть правильными. Я думаю, что для этого должен наступить подходящий момент, пока еще рано. Но это не значит, что в будущем у него не будет другой итерации, – объяснил актер в интервью для Еsquire.

Также Бенедикт отказался комментировать идею, что команда, вероятно, выберет новых Шерлока Холмса и доктора Ватсона. При этом он отметил, что в будущем его персонажа могут перезапустить.

Шерлок Холмс и доктор Ватсон. / Фото: Instagram

Также один из создателей сериала и исполнитель роли Майкрофта Холмса – Марк Гетисс говорит, что его каждый день "терроризируют" вопросами о пятом сезоне.

Майкрофт и Шерлок Холмсы. / Фото: Instagram

Интересное о "Шерлоке"

Это многосерийный проект о детективе Холмсе и его товарище, военном враче Джоне Ватсоне. Вместе они селятся в доме 221 Б по Бейкер-стрит у пожилой хозяйки миссис Хадсон и расследуют разные дела. Все действия происходят в наши дни, за исключением одной серии.

В 2011 году сериал стал обладателем телевизионной премии BAFTA в категории "Лучший драматический сериал".

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