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"Віра" та "Терикони" отримали спецпризи від телеканалу "Україна" на ОМКФ: про що ці фільми

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
22 серпня, 14:31
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Телеканал "Україна" взяв участь в конкурсному відборі молодих кінопроектів, які знаходяться на стадії виробництва і постпродакшену
Танал «Україна» спецпризами відзначив кінопроєкти «Вєра» та «Терикони»
Танал «Україна» спецпризами відзначив кінопроєкти «Вєра» та «Терикони» / Фото: пресслужба

На ОМКФ-2021 відбулася церемонія нагородження переможців пітчингу і секції Work in progress в рамках професійної платформи Film Industry Office.

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Спеціальними призами номіналом по 60 000 грн були відзначені фільми "Віра" і "Терикони". Далі в матеріалі коротко розповідаємо про ці картини.

"Терикони", реж. Тарас Томенко

Документальний кінопроект "Терикони" режисера Тараса Томенка розповідає історію маленької дівчинки Насті, сім'ю якої спіткала війна.

Батько загинув, а Настя з мамою та братом заледве врятувалися. Аби вижити, діти шукають металобрухт просто під обстрілами. 12-річна Настя тікає від такої реальності, поринаючи у свій мобільний телефон.

Над фільмом про життя дітей Донбасу ми працювали майже 5 останніх років. Ця тема дуже кричуща тому, що в сірій зоні знаходиться понад 10 тисяч дітей. Наш проєкт про те, що війна прийшла в їхню домівку і стала звичайним явищем, яке вони перестали помічати, – розповів кінорежисер Тарас Томенко.

На ОМКФ-2021 відзначили фільм "Терикони" / Фото: прес-служба

"Вєра", реж. Марина Степанська

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Драматичний фільм "Вєра" зображує історію 40 років життя однієї жінки, яка починається в радянській Україні за часів застою (1980-ті) і завершується на зламі, в незалежній Україні 2020-го.

"Вєра" передає досвід життя в країні, яка змінюється, крізь призму особистих жіночих переживань. Це спроба передати колективне через приватне, де побутові деталі і форма стосунків відображають особливості часу.

Фільм "Вєра" – це потенційно дуже хороший проєкт... Це історія жінки, яка продовжує розвиватися і робить свій вклад у розвиток нашої країни, – зазначила головна продюсерка кіносеріального виробництва телеканалу "Україна" Наталія Стрибук.

Нагородження фільму "Вєра" на ОМКФ-2021 / Фото: прес-служба

Нагадаємо, що переможцем 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю визнали картину Катерини Горностай "Стоп-Земля".

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В цьому році у Національній конкурсній програмі кінофестивалю брали участь шість повнометражних і вісім короткометражних фільмів. Загалом конкурсна програма була присвячена виключно українському кіно.

Детальніше про закриття ОМКФ-2021 дивіться у сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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