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Голлівудський режисер назвав Україну Росією: у відповідь Одеса скандувала "Слава Україні!"

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
22 серпня, 11:58
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Легендарний Террі Гілліам приїхав до Одеси в якості почесного гостя ОМКФ-2021. Під час виступу на закритті фестивалю він назвав Україну Росією. Режисерові швидко нагадали, де він знаходиться
Террі Гілліам на закритті Одеського кінофестивалю переплутав Україну з Росією
Террі Гілліам на закритті Одеського кінофестивалю переплутав Україну з Росією / Фото: Скриншот из видео

"Дякую, Одеса, дякую, Росія", – сказав зі сцени актор з "Монті Пайтон" і режисер "Страх і огида в Лас-Вегасі" Террі Гілліам.

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Ведуча церемонії закриття Одеського кінофестивалю Яніна Соколова не розгубилася і відразу ж виправила британця – разом із публікою почала скандувати "Слава Україні".

Террі Гілліам назвав Україну Росією Відео: facebook.com/odesaiff

Гілліам відповів, що через "особливу атмосферу кіно і Потьомкінських сходів" він "втратив зв'язок із реальністю".

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Після цього на сторінці кінофестивалю у Facebook з'явилося відео, в якому режисер дякує Україні за можливість відвідати фестиваль.

Террі Гілліам – британський кінорежисер, актор і учасник комік-групи "Монті Пайтон". Він зняв фільми "Монті Пайтон і Священний Грааль", "Пригоди барона Мюнхгаузена", "Страх і огида в Лас-Вегасі" і "Імаджинаріум доктора Парнаса".

Як пройшов 12-й Одеський кінофестиваль

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14 серпня відбулося відкриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Вісім днів насиченої програми, майстер-класів та кінопоказів пройшли дуже швидко. Гостями ОМКФ став дворазовий номінант на "Золотий глобус" і премію BAFTA Даніель Брюль та кінопродюсер Мальті Грунерт, які представили свій новий фільм "Поганий сусід".

Даніель Брюль і Мальте Грунерт
Даніель Брюль і Мальте Грунерт / Фото: facebook.com/odesaiff

21 серпня відбулося закриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю. В цьому році у Національній конкурсній програмі кінофестивалю брали участь шість повнометражних і вісім короткометражних фільмів.

Гран-прі ОМКФ-2021 вручили режисерці Катерині Горностай та її картині СТОП-ЗЕМЛЯ.

Детальніше про закриття ОМКФ-2021 дивіться у сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Не думаю, що для цієї влади я щось значу. Думаю, що вони мене не знають навіть. Тому у мене не було якихось очікувань з приводу цього концерту... У мене ніколи не було такого, щоб я ніде не виступала на День Незалежності. Але в роботі артиста завжди є момент, коли ти повинен зібрати себе в кулак і йти далі.

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