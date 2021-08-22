Голлівудський режисер назвав Україну Росією: у відповідь Одеса скандувала "Слава Україні!"

Легендарний Террі Гілліам приїхав до Одеси в якості почесного гостя ОМКФ-2021. Під час виступу на закритті фестивалю він назвав Україну Росією. Режисерові швидко нагадали, де він знаходиться

Террі Гілліам на закритті Одеського кінофестивалю переплутав Україну з Росією / Фото: Скриншот из видео

"Дякую, Одеса, дякую, Росія", – сказав зі сцени актор з "Монті Пайтон" і режисер "Страх і огида в Лас-Вегасі" Террі Гілліам.

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Ведуча церемонії закриття Одеського кінофестивалю Яніна Соколова не розгубилася і відразу ж виправила британця – разом із публікою почала скандувати "Слава Україні".

Террі Гілліам назвав Україну Росією Відео: facebook.com/odesaiff

Гілліам відповів, що через "особливу атмосферу кіно і Потьомкінських сходів" він "втратив зв'язок із реальністю".

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Після цього на сторінці кінофестивалю у Facebook з'явилося відео, в якому режисер дякує Україні за можливість відвідати фестиваль.

Террі Гілліам – британський кінорежисер, актор і учасник комік-групи "Монті Пайтон". Він зняв фільми "Монті Пайтон і Священний Грааль", "Пригоди барона Мюнхгаузена", "Страх і огида в Лас-Вегасі" і "Імаджинаріум доктора Парнаса".

Як пройшов 12-й Одеський кінофестиваль

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14 серпня відбулося відкриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Вісім днів насиченої програми, майстер-класів та кінопоказів пройшли дуже швидко. Гостями ОМКФ став дворазовий номінант на "Золотий глобус" і премію BAFTA Даніель Брюль та кінопродюсер Мальті Грунерт, які представили свій новий фільм "Поганий сусід".

Даніель Брюль і Мальте Грунерт / Фото: facebook.com/odesaiff

21 серпня відбулося закриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю. В цьому році у Національній конкурсній програмі кінофестивалю брали участь шість повнометражних і вісім короткометражних фільмів.

Гран-прі ОМКФ-2021 вручили режисерці Катерині Горностай та її картині СТОП-ЗЕМЛЯ.

Детальніше про закриття ОМКФ-2021 дивіться у сюжеті:

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