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Принц Гаррі та Меган Маркл проведуть хрещення дочки у присутності королеви – ЗМІ

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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3 червня, 21:10
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Герцоги Сассекські можуть хрестити доньку Лілібет вже завтра, у день її народження, у присутності Її Величності на церемонії у Віндзорі
Герцоги Сассекські погодилися хрестити дочку в Лондоні
Герцоги Сассекські погодилися хрестити дочку в Лондоні / Фото: Getty Images, https://www.instagram.com/archewell_hm/

Спадкоємиця принца Гаррі та Меган Маркл Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор, яка з'явилася на світ 4 червня 2021 року в США, зустріне свій перший день народження в Лондоні. Святкова дата малюка співпала зі святкуванням Платинового ювілею правління королеви Єлизавети.

Для Її Величності торжество набуло особливого значення, адже вона вперше познайомилася зі своєю правнучкою. За інформацією джерел, зустріч королеви та герцогів з дітьми Лілібет та Арчі відбулася на закритому обіді після Trooping the Colour.

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Проте завтра, як повідомляють інсайдери виданню Express, крім урочистостей на честь ювілею пройде ще одна важлива церемонія – герцоги Сассекські погодилися хрестити доньку Лілібет у Віндзорі.

Довгий час у пари були розбіжності з королевою щодо того, де хрестити дівчинку. Її Величність наполягала на тому, щоб обряд хрещення пройшов там, де Меган і Гаррі повінчалися і охрестили сина Арчі.

Схоже, що королеві все ж таки вдалося переконати онука. За словами інсайдерів, церемонія відбудеться завтра, у день народження Лілібет, у каплиці Святого Георгія у Віндзорі. На таїнство буде запрошено лише членів королівської сім'ї.

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Королівські експерти вважають, що це буде дуже розумним рішенням і дуже сприятиме покращенню відносин між королевою та бунтарями-Сассексами.

Також, нагадаємо, що перший день святкування Платинового ювілею не обійшовся без забав, ці фото правнуків Єлизавети II з урочистості розсмішать будь-кого.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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