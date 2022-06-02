Єлизавета II пропустить ювілейний захід через проблеми зі здоров'ям

Поважний вік королеви дає про себе знати

У Єлизавети II проблеми зі здоров'ям/Фото: Pixabay, Instagram/theroyalfamily. Колаж: "Сьогодні"

Королева Єлизавета II більше не буде відвідувати п'ятничну службу подяки за свої сім десятиліть в якості монарха після того, як зазнала дискомфорт при пересуванні, коли вона з'явилася на військовому параді в четвер, 2 травня.

Про це повідомляє Reuters.

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Королева повинна була бути присутньою на службі в соборі Святого Павла в другий день святкування свого Платинового ювілею. У четвер, 2 травня, вона з'явилася на балконі Букінгемського палацу, махаючи тисячам доброзичливців.

"Королева отримала велике задоволення від сьогоднішнього параду на честь ювілею, але зазнала деякий дискомфорт", — повідомили в Букінгемському палаці.

Крім того, в палаці додали:

"Беручи до уваги поїздку і активність, необхідні для участі в завтрашній Національній службі Подяки в Соборі Святого Павла, Її Величність з великим небажанням прийшла до висновку, що вона не буде присутня".

Єлизавета II вперше за 59 років пропустить церемонію відкриття парламенту

За останні декілька місяців Єлизавета II вже декілька разів не з'являлась на офіційних заходах. Інсайдери кажуть, що у Її Величності серйозні проблеми зі здоров'ям і вона через це змушена пересуватись на візку Віндзорським замком, куди нещодавно переїхала.

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Королева вперше за 59 років пропустить церемонію відкриття парламенту через "проблеми з мобільністю". Замість Єлизавети II щорічну промову оголосить її старший син принц Чарльз.

"Королева продовжує відчувати епізодичні проблеми з мобільністю, і, порадившись зі своїми лікарями, вона неохоче вирішила, що не буде відвідувати державне відкриття парламенту 10 травня", – повідомив речник Букінгемського палацу.

Зазначається, що на прохання Її Величності та за погодженням з відповідними органами влади – промову оголосить принц Уельський. Також на церемонії буде присутній принц Вільям.

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