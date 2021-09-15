Принцу Гарри – 37: как королевская семья поздравила внука Елизаветы II (фото)

Сегодня принц Гарри отмечает день рождения. Несмотря на все конфликты, королевская семья не забыла поздравить мятежного герцога с праздником

Принц Гарри отмечает день рождения / Фото: AFP

На некоторое время королевская семья решила забыть о старых обидах. В Instagram Елизаветы II появилось поздравления для внука.

В InstaStories Букингемский дворец опубликовал коллаж из фото принца Гарри. Есть снимок и с супругой Меган Маркл.

Поздравляем герцога Сассекского. Счастливого дня рождения, – коротко сказано в публикации.

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Поздравили в соцсетях принца Гарри принц Уильям и Кейт Миддлтон, которые, по слухам, недавно помирились с герцогом Сассекским.

С днем рождения, принц Гарри, – написали Кейт и Уильям.

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Несмотря на натянутые отношения, принц Чарльз публично поздравил сын с днем рождения. Он опубликовал коллаж из совместных фото с именинником.

С днем рождения, герцог Сассекский, – сказано в публикации.

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