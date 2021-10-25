Розкішний вихід: внучки Єлизавети II разом відвідали весілля хрещеного сина принцеси Діани (фото)

На вихідних 35-річний принц Філіппос одружився із Ніною Флор, донці швейцарського мільярдера. Церемонія, на яку були запрошені члени королівської сім'ї, відбулася в Кафедральному соборі Афін

Принцеса Євгенія і принцеса Беатріс з'явилися на грецькому весіллі принца Філіппоса / Фото: Getty Images

Британські принцеси на весіллі виглядали чудово. Євгенія, яку супроводжував чоловік Джек Бруксбенк, одягла чорну сукню з золотими гудзиками від Peter Pilotto, доповнивши образ клатчем, сонцезахисними окулярами і туфлями на тонких підборах.

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Беатріс, яка у вересні стала мамою, (з нею також був її чоловік Едоардо Мапеллі Моцци) обрала для свята бежеву сукню від Gucci з чорною спідницею і бантом на талії. Беатріс і Едоардо були помічені на вечірці перед весіллям.

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Принцеса Беатрис на весіллі з чоловіком Едоардо Мапеллі Моцци / Фото: Getty Images

Що відомо про принца Філіппоса

35-річний Філіппос – молодший син короля Греції Костянтина III і хрещений син принцеси Діани. Він одружився на 34-річній Ніні Флор – дочці власника чартерної авіакомпанії VistaJet.

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Пара уклала шлюб ще в грудні минулого року в присутності тільки своїх батьків. Навесні Філіппос і Ніна влаштували прийом для друзів, а шикарне весілля перенесли на жовтень.

Серед гостей були помічені король Греції Костянтин II, королева Данії Маргрете II, королева Іспанії Софія Грецька, внучки Єлизавети II та інші.

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