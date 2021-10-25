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Роскошный выход: внучки Елизаветы II вместе посетили свадьбу крестного сына принцессы Дианы (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
25 октября, 06:30
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На выходных 35-летний принц Филиппос женился на Нине Флор, дочери швейцарского миллиардера. Церемония, на которую были приглашены члены королевской семьи, состоялась в Кафедральном соборе Афин
Принцесса Евгения и принцесса Беатрис появились на греческой свадьбе принца Филиппоса
Принцесса Евгения и принцесса Беатрис появились на греческой свадьбе принца Филиппоса / Фото: Getty Images

Британские принцессы на свадьбе выглядели великолепно. Евгения, которую сопровождал муж Джек Бруксбэнк, надела черное платье с золотыми пуговицами от Peter Pilotto, дополнив образ клатчем, солнцезащитными очками и туфлями на тонком каблуке.

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Беатрис, которая в сентябре стала мамой, (с ней также был ее муж Эдоардо Мапелли Моцци) выбрала для праздника бежевое платье от Gucci с черной юбкой и бантом на талии. Беатрис и Эдоардо были замечены на предсвадебной вечеринке.

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Принцесса Беатрис на свадьбе с мужем Эдоардо Мапелли Моцци
Принцесса Беатрис на свадьбе с мужем Эдоардо Мапелли Моцци / Фото: Getty Images

Что известно о принце Филиппосе

35-летний Филиппос – младший сын короля Греции Константина III и крестный сын принцессы Дианы. Он женился на 34-летней Нине Флор – дочери владельца чартерной авиакомпании VistaJet.

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Пара заключила брак еще в декабре прошлого года в присутствии только своих отцов. Весной Филиппос и Нина устроили прием для друзей, а шикарную свадьбу перенесли на октябрь.

Среди гостей были замечены король Греции Константин II, королева Дании Маргрета II, королева Испании София Греческая, внучки Елизаветы II и другие.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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