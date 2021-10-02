Внучка Єлизавети II розсекретила ім'я дочки

Принцеса Беатріс вперше стала мамою 18 вересня. Внучка королеви Британії зі своїм чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці тільки зараз назвали повне ім'я дочки

Принцеса Беатриса розповіла, як назвала дочку / Фото: Getty Images

Британці робили різні ставки касаемо ім'я новонародженої внучки дочки Єлизавети. Багато ставили на те, що принцеса Беатріс назве дитину на честь бабусі. Тим більше ходили чутки, що принцеса Йоркська була дуже засмучена, коли Меган Маркл і принц Гаррі назвали свою дочку Лілібет. Кажуть, саме таке ім'я хотіла подарувати своїй дочці Беатріс. Але принцеса не залишила своєї ідеї і все-таки назвала дочку на честь королеви.

Ми раді повідомити, що назвали нашу дочку Сієнна Елізабет Мапеллі Моцці, – написала принцеса Беатріс у себе в Twitter.

Twitter

Нагадаємо, для внучки королеви це перша дитина, а у її чоловіка – Едоардо Мапеллі Моцці є п'ятирічний син Крістофер.

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Принцеса Беатріс і мільярдер Едоардо Мапеллі Моцці одружилися в липні 2020 року. Вони провели таємну церемонію одруження в Віндзорському замку.

Принцеса Беатріс з чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці / Фото: instagram.com/theroyalfamily

У каплиці всіх святих в Віндзорському парку, де пройшла церемонія, були присутні королева Єлизавета II і нині покійний герцог Единбурзький.

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