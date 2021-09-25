Що зробив стоматолог Роман заради Злати в 2-му випуску Холостячки. Та інші подробиці епізоду

У новому епізоді шоу Злата вперше в житті стрибнула з парашутом, викупалася в басейні, зробила фотосесію під водою і спробувала вгадати чоловіків за запахом і дотиками

Холостячка-2: як пройшов другий випуск шоу / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, скриншот, Колаж: Сьогодні

Учасники шоу "Холостячка-2" у другому епізоді проєкту заселилися в будинок, деякі з них вже побували на побаченнях зі Златою і встигли справити на Огнєвіч враження.

Хтось, на жаль, не зміг отримати заповітну троянду – дізнайтеся, хто саме залишив проєкт у цьому випуску.

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А поки, про найдивніші, кумедні, несподівані і романтичні моменти другого епізоду – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Екстрим і Злата

На Першій вечірці один з учасників не отримав троянду, але все ж пройшов далі – це Дмитро Шевченко. Тоді Злата взяла з нього обіцянку, що наступного разу чоловік влаштує для незабутнє побачення.

І ось, це сталося. На першому побаченні Злата вперше в житті зробила стрибок з парашутом. Емоції зашкалювали!

Скріншот: відео

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Потім учасник вирішив здивувати Злату Огнєвіч, влаштувавши їй вогненний сюрприз. Вони приїхали в місце, де стояв великий стенд з їхніми іменами. Дмитро запалив їх за допомогою вогнемета, потім парочка поспостерігала за вогняним шоу і відправилася на вечерю.

Скріншот: відео

На вечері Дмитро поводився досить стримано і, мабуть, соромився і трохи ніяковів. Але зате вони зі Златою з'ясували, що у них є щось спільне – Дмитро родом з Олександрії, а саме звідти родом батько Злати, і недалеко від цього міста Злата в дитинстві їздила до бабусі і дідуся на канікулах.

Просто на побаченні Злата вручила Дмитру троянду.

Скріншот: відео

Танці наосліп

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Пізніше учасників і Злату чекало цікаве завдання. Огневіч повинна була вибрати кілька чоловіків, з якими вона піде на побачення, але спосіб був непростим. Холостячка вибирала учасників за танцем, запахом і...звуком тіла.

Спочатку Злата із зав'язаними очима танцювала з кожним з чоловіків.

Скріншот: відео

Далі вибирала їх за запахом, а пізніше Холостячці і чоловікам вручили апарат, який видавав звук, коли чоловіки торкалися Злати. Огнєвіч мала вибрати учасникам за звуком тіла.

Скріншот: відео

В результаті Златі більш за всіх сподобалися Олександр, Андрій і Роман. Вони і вирушили на спільне побачення з Холостячкою.

Стрибок в пелюстки і підводна фотосесія

Чоловіки намагалися здивувати Злату, як могли. Вони вирішили влаштувати їй фотосесію, але кожен креативно підійшов до цього питання.

Стоматолог Роман Васильєв зробив Златі сюрприз, прикрасивши басейн пелюстками троянд. Згідно із задумом фото, вони зі Златою мали, обнявшись, впасти в воду, в серце з пелюсток. Вийшли чарівні кадри!

Скріншот: відео

Далі ситуацію взяв у руки підприємець і чемпіон з фрідайвінгу Андрій Хвірткевіч. Він влаштував Златі підводну фотосесію. Фото вийшли ефектними, але Злата замерзла і втомилася під час фотосесії, і не змогла повноцінно насолодитися цим моментом.

Скріншот: відео

Богдан Коломейко, який в першому випуску прилетів до Злати на вертольоті, вирішив влаштувати їй звичайну фотосесію на смартфон, зате вийшли досить теплі знімки, які сподобалися Златі.

Єдине, що не сподобалося Огнєвіч – це розповідь, якою поділився з нею Богдан під час особистого спілкування. Чоловік став розповідати Златі про те, як у нього кілька разів були невдалі стосунки.

Після цього він зізнався, що спеціально запрошував дівчат на побачення, а потім в грубій формі "відшивав" їх, щоб перевірити теорію про те, що дівчатам нібито подобаються "погані хлопці".

Скріншот: відео

Злата була в шоці від нецензурних виразів Богдана і від того, що він так повівся з дівчатами. Вона стала сумніватися, чи вручати троянду чоловікові або відправити його додому під час Церемонії троянд.

Ще три побачення

Пізніше у Злати мало бути потрійне побачення з поліцейським – Олександром Борзенком, болгарським тенісистом Васко Младеновим і підприємцем і власником фітнес-клубу Олегом Плахотником.

Чоловіки домовилися, що розділять день на три частини – ранок віддали Олександру, день – Васко, а вечір – Олегу.

Борзенко повідомив, що через спецзавдання йому потрібно залишити проєкт на кілька днів. У них зі Златою було "тактильне" побачення, де Олександр торкався Холостячки то шовковою тканиною, то пір'їнкою. Вони мило поспілкувалися і Злата була не проти, щоб заради роботи Олександр поїхав на пару днів.

Скріншот: відео

З Васко Злата заспівала дуетом – хлопець виявився ще й музикантом, а пізніше вони створили свій власний аромат в парфумерній студії.

Скріншот: відео

З Олегом Злата повечеряла і потанцювала.

Скріншот: відео

До слова, чоловік не найвдалішим чином проявив себе під час "сліпих танців" на початку випуску. Тоді він дозволив собі занадто багато: гладив і обіймав Злату, притискаючи до себе під час танцю. Олегу вдалося "реабілітуватися" після цього за вечерею. В результаті Злата прийняла його вибачення і вони відмінно провели час.

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