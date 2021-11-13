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Оля Полякова перетвориться на метелика у новому випуску шоу Маска (фото)

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
13 листопада, 15:00
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Сьогодні глядачі каналу "Україна" побачать новий випуск улюбленого проекту мільйонів "Маска". Його зірковий детектив Оля Полякова знову вразить усіх новим перетворенням
Оля Полякова перетворилася на казкового метелика у новому випуску "Маски"
Оля Полякова перетворилася на казкового метелика у новому випуску "Маски" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Минулого тижня Оля, яка шокувала фанатів найпотаємнішими таємницями свого життя, з'явилася в ефірі каналу "Україна" у зухвалому шкіряному міні та з червоним волоссям, а вже завтра у четвертому випуску гіпершоу співачка продемонструє дуже витончений образ.

Елегантна сукня з верхнім шаром у формі крил метелика зірковий детектив доповнила сріблястими босоніжками на тонких ремінцях та мерехтливими сережками-кільцями.

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Не менш оригінальний б'юті-образ співачки: Оля вибрала зачіску у формі кокона, очі підкреслила тінями в тон сукні, а довгі вії, як крила метелика створюють виразний погляд. На знімальному майданчику "Маски" співачка розповіла, скільки часу знадобилося для створення цього неймовірного образу.

Співачка готувала свій новий образ цілий тиждень
Співачка готувала свій новий образ цілий тиждень / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Цілий тиждень – ось як вийшла після минулої програми, почала готуватися. Їла амброзію, літала у хмарах і мріяла про те, що буду найкрасивіша на шоу "Маска", – пожартувала Оля Полякова за лаштунками грандіозного шоу каналу "Україна" та пообіцяла, що у четвертому ефірі розкриє ім'я зірки , яка, на її думку, ховається у найсуперечливішому образі сезону – епатажному Скандалі.

Нагадаємо, Оля Полякова разом зі своїми колегами зірковими детективами NK | Настей Каменських, Олегом Винником, Андрієм Данилком та DZIDZIO розгадує знаменитостей у масштабному проекті "Маска".

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Дивіться новий випуск найзірковішого та загадкового на українському телебаченні шоу "Маска" 13 листопада о 21:00 на каналі "Україна"!

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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