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У Данилка урвався терпець через учасника Маски. Він вимагає змінити правила гіпершоу

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
12 листопада, 12:49
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Вже завтра, 13 листопада, о 21:00 глядачі телеканалу "Україна" побачать четвертий випуск найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска"
Андрій Данилко хоче змінити правила шоу "Маска"
Андрій Данилко хоче змінити правила шоу "Маска" / Фото: прес-служба

Видовищні номери, запальні хіти та море загадок – все це чекає на нас у новому епізоді улюбленого проєкту. У минулому ефірі зіркові детективи мало не посварилися через таємничі учасники Але цього разу справа піде ще далі – глядачі стануть свідками гарячих шоу-бізнесових інтриг та скандалів.

У четвертому випуску масштабного шоу-детектива "Маска" на сцену вийдуть шість дивовижних учасників, які знову вражатимуть своїми талантами та заплутуватимуть усіх, щоб якнайдовше залишитися нерозсекреченими.

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Серед них і зворушливе Совеня, яке поводиться, як дитина, і ніяк не хоче вилазити зі свого дупла.

Мені здається, що нас дурять! – заявить Настя Каменських.

Совеня розсердить Андрія Данилка
Совеня розсердить Андрія Данилка / Фото: прес-служба

Щоб вивести героя на чисту воду, зіркові детективи поставить йому питання, яке має допомогти їм наблизитися до розгадки. Але Совеня продовжить відповідати їм у грайливій дитячій формі і без будь-якої конкретики.

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І тут уже урветься терпець Андрія Данилка . Зірковий детектив надто емоційно висловиться про правила шоу, за якими учаснику можна ставити лише одне питання, і вимагатиме змін.

Я хочу до нашої фракції внести поправку. Пропоную зробити не одне питання, а дещо. Голосуємо! – запропонує Андрій Данилко, після чого детективи одноголосно проголосують за. – Спікер підняв руку. Прийнято!

Андрій Данилко не хотів повертатися до шоу "Маска"
Андрій Данилко не хотів повертатися до шоу "Маска" / Фото: пресслужба

Але що обернеться цей демарш зіркових детективів? Чи вдасться їм переконати ведучого змінити правила?

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Також у четвертому випуску грандіозного шоу "Маска" на сцену вийдуть п'ять інших учасників групи Б, які вражатимуть детективів своїми витівками.

Епатажний Скандал презентує їм чорну скриньку із загадковим вмістом. меланхолійний одинак Мухомор влаштує гучну гулянку.

Скандал
Скандал / Фото: прес-служба

Завжди веселий Джміль здивує ліричним виступом, фантастичний білий Тигр спокусить усіх глядачок проекту, а романтична Горила, яка минулого разу підкорила серце Олега Винника, поділитися спогадом про поцілунок із ще одним детективом.

Детальніше про закулісне життя шоу "Маска":

Якого героя розсекретять у новому випуску улюбленого шоу мільйонів "Маска"? Дізнаємося вже цієї суботи, 13 листопада, о 21:00 на телеканалі "Україна".

Інші новини про проєкт:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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