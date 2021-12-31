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Послухати улюблені хіти та побути детективом: що дивитись на ТБ у новорічну ніч

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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31 грудня, 13:49
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Одразу три фантастичні шоу 31 грудня для глядачів приготував телеканал "Україна"
Що подивитися на ТБ у новорічну ніч
Що подивитися на ТБ у новорічну ніч / Фото: телеканал "Україна"

У новорічну ніч, 31 грудня, телеканал "Україна" покаже концерт-нагородження головних хітів 2021 року, а перед цим – спеціальний святковий випуск гіпершоу "Маска".

"Новорічна ніч" 31 грудня, о 16:00

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Згадати найяскравіші моменти року, подивитися концерт на головній площі країни та послухати улюблених виконавців – все це потрібно встигнути до півночі! Новорічний марафон на телеканалі "Україна" розпочнеться о 16:00.

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"Новорічна маска на каналі "Україна" 31 грудня, о 20:00

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У новорічному епізоді на шоу "Маска" на глядачів чекають несподівані дуети та розкриття VIP-масок. "Новорічна маска" поєднає найпопулярніших артистів країни. У святкову ніч допомагатимуть постійним детективам шоу відгадувати знаменитостей під масками зіркові гості: Наталя Могилевська, Злата Огнєвіч, Анастасія Приходько, Павло Зібров, Олег Скрипка, Діма Коляденко, фронтмен гурту "СКАЙ" Олег Собчук, лідер гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець, улюблені ведучі телеканалу "Україна" та багато інших.

На сцені шоу разом виступатимуть Оля Полякова та DZIDZIO, NK та Вєрка Сердючка, і це ще не всі сюрпризи!

"Новорічна Музична платформа" 31 грудня, о 00:00

Глядачі телеканалу "Україна" зустрінуть 2022 рік у компанії найпопулярніших артистів країни. Всі вони виступатимуть на одній сцені з найкращими хітами року, що минає. Несподівані дуети, нові постановки, прем'єри та гарний настрій – це те, що чекає на глядачів у новорічну ніч.

А ще "Музична платформа" здивує складом ведучих. Цього разу до Геннадія Вітера та Марії Орлової приєднається улюблениця мільйонів, яскрава та запальна Даша Астаф'єва.

Даша Астаф'єва стане ведучою "Новорічної музичної платформи"
Даша Астаф'єва стане ведучою "Новорічної музичної платформи" / Фото: телеканал "Україна"

У концерті візьмуть участь VERKA SERDUCHKA, Наталя Могилевська, Оля Полякова, Jerry Heil, WELLBOY, KAZKA, Артем Пивоваров та багато інших.

Нагадаємо, що у новорічному спецвипуску "Маски" з'явиться найпотаємніший персонаж.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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