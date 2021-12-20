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Розгадати неможливо: у спецвипуску Маски з'явиться найпотаємніший персонаж (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
20 грудня, 17:26
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Напередодні Нового року, 31 грудня, телеканал "Україна" покаже спеціальний випуск грандіозного шоу "Маска", в якому візьмуть участь кілька нових масок
У шоу "Маска" з'явиться Новорічна кулька
У шоу "Маска" з'явиться Новорічна кулька / Фото: Скріншот з YouTube

Безліч загадок, відомі гості та неперевершені зіркові детективи у проєкті "Новорічна Маска" вражатимуть яскравими номерами та жартами.

Серед нових зимових персонажів, про які ми раніше вже розповідали, з'явиться і невід'ємний символ свят Новорічна кулька. Чого очікувати від чарівної гості?

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Новорічна кулька з'явиться у спецвипуску шоу "Маска"
Новорічна кулька з'явиться у спецвипуску шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

На сцені масштабного шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна" яскрава та запальна Новорічна кулька одразу викличе шквал овацій, адже без неї не уявляє свята жоден українець.

Проте героїня виявиться небагатослівною й замість розповіді презентує зірковим детективам подарунки. У велетенському мішку Діда Мороза експерти знайдуть безліч речей, такі як: весільна сукня для ляльки, п’яльця, гітара, морська зірка, старий телефон, підбори та різні спеції. Хто сховався ж під маскою?

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Я не знаю хто це. Мені здається, це людина без квартири – всі речі носить із собою, – сміючись, прокоментував Андрій Данилко.

Андрій Данилко та Оля Полякова у шоу "Маска"
Андрій Данилко та Оля Полякова у шоу "Маска" / Фото: Скриншот из видео

Новорічна кулька вразить своєю активністю навіть попри гігантський костюм.

Буду вашою головною загадкою, адже з усіх частин мого тіла, ви зможете побачити лише пальці на руках та ніжки. Проте й вони сховались у смугастому комбінезоні, – зазначила Новорічна кулька. – Йшовши на сцену, я, звичайно, причепурилась – прикрасила свою 1,5-метрову кульку золотим бантом. Гарно вийшло, правда?

Новорічна кулька в шоу "Маска"
Новорічна кулька в шоу "Маска" / Фото: Скриншот из видео

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А ось чи зможуть детективи разом з глядачами впізнати особу, що ховається під цим костюмом,
стане відомо вже зовсім скоро.

Шоу Новорічна Маска на каналі Україна об'єднає найпопулярніших артистів країни. У святкову ніч допомагати постійним детективам шоу відгадувати знаменитостей під масками будуть їхні колеги – зіркові гості, серед яких популярні співачки, співаки, гурти, телеведучі та навіть спортсмени.

Дивіться найзагадковішу прем'єру "Новорічна Маска" 31 грудня, о 20:00, на телеканалі "Україна"!

Дізнайтесь, як пройшов дев'ятий випуск гіпершоу "Маска" та хто потрапив у фінал проєкту.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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