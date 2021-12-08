До ексучасника Холостячки Хветкевича нагрянула поліція в США: Мені сподобалось

Андрій Хветкевич днями поділився із фоловерами новиною про свою подорож до США. Він навіть пожартував буцімто головна героїня реаліті Злата Огнєвіч летить з ним, опублікувавши у соцмережах фото співачки. Шанувальники було вже запідозрили у романі артистку та бізнесмена. Втім, це зовсім не так.
Вже через два дні після приїзду до Майямі Хветкевич заявив про крадіжку його речей! У Instastories він поділився пригодницькою історію, що трапилась з ним.
Чоловік заявив, що вперше в житті йому довелося викликати поліцію і йому...це сподобалось.
У мене зникла сумка. В Америці я маю сховище, де лежали всякі речі і кілька днів тому звідти дещо зникло, – пояснив Андрій.
Хветкевич зазначив, що він має спеціальні Apple трекери, які показують де і що знаходиться. І саме завдяки такому маячку він особисто відслідкував одну із сумок. Втім, без поліції тут не обійшлося.
Вони (поліцейські, – Ред.) приїхали і кажуть: "Ну ви розумієте, якщо люди, які вкрали сумки скажуть, що нічого не знають, то і ми нічого зробити не зможемо. Вам потрібно інакше це все робити, через детектива", – розповів бізнесмен.
Отож чоловік погодився на розслідування і врешті-решт сумку Андрію повернули, але є одне "але":
Сумку знайшли. Але тільки сумку, без нічого усередині. Загалом речей там не було. Ну впринципі нічого суперцінного там не було. Просто неприємно, – поділився він.
За словами Хветкевича, сумку собі присвоїв співробітник компанії, яка збирає сміття. Просто йому сподобалася ця річ і він вирішив її взяти.
Вона (сумка, – Ред.) красива, тому чувак забрав собі. А поліція в Америці працює прикольно. Мені сподобалося, – додав Андрій.
Нагадаємо, ексучасник "Холостячки" пообіцяв повернутись в Україну до наступної п'ятниці, адже вони з іншими учасниками проєкту запланували спільний перегляд пост-шоу. До речі, у ньому глядачі нарешті дізнаються, як склалась подальша доля героїв.
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