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До ексучасника Холостячки Хветкевича нагрянула поліція в США: Мені сподобалось

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
8 грудня, 18:28
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Ексучасник "Холостячки-2" Андрій Хветкевич вирушив до Майямі по бізнес-справам. Але неочікувано він став жертвою крадіжки!
Колишній учасник другого сезону "Холостячки" Андрій Хветкевич став жертвою крадіжки у Майямі.
Колишній учасник другого сезону "Холостячки" Андрій Хветкевич став жертвою крадіжки у Майямі. / Фото: instagram.com/diveeasy

Андрій Хветкевич днями поділився із фоловерами новиною про свою подорож до США. Він навіть пожартував буцімто головна героїня реаліті Злата Огнєвіч летить з ним, опублікувавши у соцмережах фото співачки. Шанувальники було вже запідозрили у романі артистку та бізнесмена. Втім, це зовсім не так.

Вже через два дні після приїзду до Майямі Хветкевич заявив про крадіжку його речей! У Instastories він поділився пригодницькою історію, що трапилась з ним.

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Чоловік заявив, що вперше в житті йому довелося викликати поліцію і йому...це сподобалось.

У мене зникла сумка. В Америці я маю сховище, де лежали всякі речі і кілька днів тому звідти дещо зникло, – пояснив Андрій.

Андрій Хветквич бізнесмен і фрідайвер світового класу.
Андрій Хветквич бізнесмен і фрідайвер світового класу. / Фото: instagram.com/diveeasy

Хветкевич зазначив, що він має спеціальні Apple трекери, які показують де і що знаходиться. І саме завдяки такому маячку він особисто відслідкував одну із сумок. Втім, без поліції тут не обійшлося.

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Вони (поліцейські, – Ред.) приїхали і кажуть: "Ну ви розумієте, якщо люди, які вкрали сумки скажуть, що нічого не знають, то і ми нічого зробити не зможемо. Вам потрібно інакше це все робити, через детектива", – розповів бізнесмен.

Отож чоловік погодився на розслідування і врешті-решт сумку Андрію повернули, але є одне "але":

Сумку знайшли. Але тільки сумку, без нічого усередині. Загалом речей там не було. Ну впринципі нічого суперцінного там не було. Просто неприємно, – поділився він.

Андрій залишив проєкт у 10 випуску.
Андрій залишив проєкт у 10 випуску. / Фото: instagram.com/diveeasy

За словами Хветкевича, сумку собі присвоїв співробітник компанії, яка збирає сміття. Просто йому сподобалася ця річ і він вирішив її взяти.

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Вона (сумка, – Ред.) красива, тому чувак забрав собі. А поліція в Америці працює прикольно. Мені сподобалося, – додав Андрій.

Нагадаємо, ексучасник "Холостячки" пообіцяв повернутись в Україну до наступної п'ятниці, адже вони з іншими учасниками проєкту запланували спільний перегляд пост-шоу. До речі, у ньому глядачі нарешті дізнаються, як склалась подальша доля героїв.

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