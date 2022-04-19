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З режисерського крісла до тероборони: Ахтем Сеітаблаєв змінив імідж (фото)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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19 квітня, 18:16
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Український режисер Ахтем Сеїтаблаєв тепер впевнено тримає в руках зброю та захищає Україну від російських окупантів у лавах територіальної оборони Києва
Ахтем Сеітаблаєв змінив імідж та показав фото у військовій формі
Ахтем Сеітаблаєв змінив імідж та показав фото у військовій формі / Фото: Facebook

Режисер Ахтем Сеітаблаєв не міг залишитись осторонь, коли російська армія почала вторгнення в Україну, і з перших днів війни пішла служити в ТрО. Разом зі своїми побратимами він побачив усі жахи війни та показав публіці зруйновану Бородянку під Києвом.

У своїх соціальних мережах режисер веде інформаційну війну проти путінської пропаганди та показує всі реалії рашистського нападу. Але іноді серед військових кадрів з'являються особисті фото Ахтема.

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Наприклад, сьогодні режисер поділився у Facebook фотографіями у військовій формі разом зі своїм товаришем актором Олексієм Тритенком, який також служить у ТрО.

Facebook

На фото кінематографіст з'явився з новою зачіскою та у військовій формі. На знімках зовсім не впізнати зірку українського кіно. Варто зазначити, що новий імідж Ахтему дуже личить!

Facebook

За всі ці дні і ночі знову дійшов давно відомого висновку – "Роби те, що в змозі робити, там, де ти є, і з тим, що ти маєш!" – поділився під фотографіями Сеітаблаєв.

Раніше Ахтем Сеітаблаєв розповів містичну історію, пов'язану з загиблим під Ірпенем актором Пашею Лі.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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