Из режиссерского кресла в тероборону: Ахтем Сеитаблаев сменил имидж (фото)

Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев теперь уверено держит в руках оружие и защищает Украину от российских оккупантов в рядах территориальной обороны Киева

Ахтем Сеітаблаев сменил имидж и показал фото в военной форме / Фото: Facebook

Режиссер Ахтем Сеитаблаев не мог остаться в стороне, когда российская армия начала вторжение в Украину, и с первых дней войны пошел служить в ТрО. Вместе со своими побратимами он увидел все ужасы войны и показал публике разрушенную Бородянку под Киевом.

В своих социальных сетях режиссер ведет информационную войну против путинской пропаганды и показывает все реалии рашистского нападения. Но иногда среди военных кадров появляются и личные фото Ахтема.

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Например, сегодня режиссер поделился в Facebook фотографиями в военной форме вместе со своим товарищем актером Алексеем Тритенко, который тоже служит в ТрО.

Facebook

На фото кинематографист появился с новой прической и в военной форме. На снимках совсем не узнать звезду украинского кино. Стоит отметить, что новый имидж Ахтему очень идет!

Facebook

За все эти дни и ночи снова пришел к давно всем известному выводу – "Делай то, что в состоянии делать, там, где ты есть, и с тем, что ты имеешь!" – поделился под фотографиями Сеитаблаев.

Ранее Ахтем Сеитаблаев рассказал мистическую историю, связанную с погибшим под Ирпенем актером Пашей Ли.

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