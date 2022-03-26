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Ахтем Сеітаблаєв розповів про містичну історію, пов'язану із загиблим під Ірпенем Пашею Лі

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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26 березня, 15:26
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Актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв в ексклюзивному інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" зізнався, чому йому стало ніяково, коли він дізнався, де прощатимуться з Пашею Лі
Ахтем Сеітаблаєв розповів про Пашу Лі
Ахтем Сеітаблаєв розповів про Пашу Лі / Фото: Instagram

Ахтем Сеітаблаєв не відразу повірив, що його друга Паші Лі більше немає. Український актор загинув під Ірпінем , рятуючи людей під час евакуації. Як зізнався Ахтем, він за кілька годин до смерті Паші розмовляв із ним.

Ми були друзями, не лише грали у спектаклях. Він знімався у моїй останній картині "Мирний 21". У те, що він загинув, я взагалі не повірив. І коли стояв біля його труни, не вірив, бо Пашка настільки світла людина, що у це неможливо було повірити, – сказав режисер.

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Як зазначив Ахтем, більшу частину фільму "Мирний 21" знімали у військовій частині у Василькові, яка зараз зруйнована. Режисер ще до зйомок фільму вже знав, хто гратиме у його фільмі. Один із них – Паша.

Його персонаж – це майже він. Тому що його персонаж розповідає свою біографію на одному із допитів у фільмі. Розповідає, що батько у нього кореєць, мама – із Західної України, а сам він – гуцул, який народився в Євпаторії, чим збиває з пантелику допитуючого. А це власне біографія Паші.

/ Фото: Instagram

Ахтем розповів містичну історію, пов'язану з Пашею. Під час зйомок вони з Лі довго розмірковували і не знали, який позивни придумати його персонажу. Оскільки Паша розбирався в єгиптології, вирішили вибрати ім'я бога відродження та царя потойбічного світу Осіріса. Також раніше в Криму було селище під назвою Айсерес, яке також має свій символізм.

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Напередодні прощання з ним (Пашей – ред.) мені від мого друга надходить повідомлення, де саме відбудеться прощання з Пашею. Воно проходило у похоронному бюро "Осіріс". Я подумав, що зустріну Пашку і дам йому в очі. На хвилину я подумав, що цей негідник так нас усіх розводить. Але Паша так жорстко не вчинив би.

Прем'єра фільму мала відбутися 30 квітня. Наразі, за словами режисера, він бачить, наскільки події у його фільмі перегукуються із реальними подіями в Україні.

Раніше співачка Камалія поділилася подробицями смерті Паші Лі.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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