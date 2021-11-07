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Ані Лорак на честь дня народження мами показала фото із сімейного архіву

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
7 листопада, 15:45
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Сьогодні мати популярної співачки святкує день народження. Жанні Ліньковій виповнюється 73 роки
Ані Лорак показала, як виглядала у дитинстві
Ані Лорак показала, як виглядала у дитинстві / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак, яка нещодавно показала себе без фотошопу на честь дня народження мами вирішила опублікувати в InstaStories архівне фото .На опублікованому кадрі Ані Лорак зовсім ще маленька.

З днем народження, матуся, – лаконічно підписала фото артистка.

Скріншот: Instagram

Ані Лорак була однією з чотирьох дітей у сім'ї. Відомо, що після розлучення з чоловіком мама співачки не могла утримувати дітей, тож віддала 6-річну Ані та її братів до інтернату. Ані Лорак зізнавалася, що батьків їй не вистачало, але агресії чи образи на них у неї ніколи не було. Вже тоді вона розуміла, що її віддали до інтернату не від хорошого життя.

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До слова, зараз Ані Лорак у себе в соцмережах дуже рідко ділиться знімками з мамою . Тож кожне сімейне фото – подарунок для шанувальників.

Ані Лорак з донькою та мамою
Ані Лорак з донькою та мамою / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак з мамою
Ані Лорак з мамою / Фото: instagram.com/anilorak

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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