Ані Лорак на честь дня народження мами показала фото із сімейного архіву

Ані Лорак, яка нещодавно показала себе без фотошопу на честь дня народження мами вирішила опублікувати в InstaStories архівне фото .На опублікованому кадрі Ані Лорак зовсім ще маленька.
З днем народження, матуся, – лаконічно підписала фото артистка.
Ані Лорак була однією з чотирьох дітей у сім'ї. Відомо, що після розлучення з чоловіком мама співачки не могла утримувати дітей, тож віддала 6-річну Ані та її братів до інтернату. Ані Лорак зізнавалася, що батьків їй не вистачало, але агресії чи образи на них у неї ніколи не було. Вже тоді вона розуміла, що її віддали до інтернату не від хорошого життя.
До слова, зараз Ані Лорак у себе в соцмережах дуже рідко ділиться знімками з мамою . Тож кожне сімейне фото – подарунок для шанувальників.
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