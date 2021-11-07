Ани Лорак в честь дня рождения мамы показала фото из семейного архива

Ани Лорак, которая недавно показала себя без фотошопа, в честь дня рождения мамы решила опубликовать в InstaStories архивное фото. На опубликованном кадре Ани Лорак совсем еще малышка.
С днем рождения, мамочка, – лаконично подписала фото артистка.
Ани Лорак была одной из четырех детей в семье. Известно, что после развода с супругом мама певицы не могла содержать детей, поэтому отдала 6-летнюю Ани и ее братьев в интернат. Ани Лорак признавалась, что родителей ей не хватало, но злости или обиды на них у нее не было никогда. Уже тогда она понимала, что ее отдали в интернат не от хорошей жизни.
К слову, сейчас Ани Лорак у себя в соцсетях очень редко делится снимками с мамой. Так что каждое семейной фото – подарок для поклонников.
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