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Ани Лорак в честь дня рождения мамы показала фото из семейного архива

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
7 ноября, 15:45
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Сегодня мама популярной певицы празднует день рождения. Жанне Линьковой исполняется 73 года
Ани Лорак показала, как выглядела в детстве
Ани Лорак показала, как выглядела в детстве / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак, которая недавно показала себя без фотошопа, в честь дня рождения мамы решила опубликовать в InstaStories архивное фото. На опубликованном кадре Ани Лорак совсем еще малышка.

С днем рождения, мамочка, – лаконично подписала фото артистка.

Скриншот: Instagram

Ани Лорак была одной из четырех детей в семье. Известно, что после развода с супругом мама певицы не могла содержать детей, поэтому отдала 6-летнюю Ани и ее братьев в интернат. Ани Лорак признавалась, что родителей ей не хватало, но злости или обиды на них у нее не было никогда. Уже тогда она понимала, что ее отдали в интернат не от хорошей жизни.

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К слову, сейчас Ани Лорак у себя в соцсетях очень редко делится снимками с мамой. Так что каждое семейной фото – подарок для поклонников.

Ани Лорак с дочкой и мамой
Ани Лорак с дочкой и мамой / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак с мамой
Ани Лорак с мамой / Фото: instagram.com/anilorak

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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