Бадоєв жалкує, що намагався стерти кордони між РФ та Україною: Максимально показував дружбу народів

Український режисер і кліпмейкер зізнався, що після 24 лютого багато чого переосмислив

Алан Бадоєв прокоментував свою роботу у Росії / Фото: Скріншот з YouTube

Алан Бадоєв після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно закликав російських друзів та колег не мовчати та говорити правду про війну.

Режисер уже потрапив до списку артистів, яким заборонили в'їзд до Росії але це його не хвилює. Бадоєв жалкує, що активно співпрацював із російськими зірками і часто їздив у країну-агресор.

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Напевно, я один із тих людей, який робив усе для того, щоб розмазати між Україною та Росією кордони. Це було несвідомо. Я із Донецька. У мене був цей місяць, і я дуже багато для себе обдумав. Я розумію, що і я, і Максим ми розмазували межі між нашими країнами нашою творчістю. Я був одним із тих людей, який максимально показував дружбу народів. Максимально допомагав створювати цю спільну творчу подушку, і тепер я розумію, наскільки це жахливо. Наскільки це безвідповідально, – розповів Бадоєв у інтерв'ю Завтрак 1+1. Онлайн

Алан Бадоєв / Фото: instagram.com/alanbadoev

Бадоєв зазначив, що тепер потрібно створювати невидиму стіну між українською та російською культурами. І після закінчення війни він збирається цим зайнятися.

Для себе я бачу конкретну мету — побудувати культурну стіну, яка має розповідати, наскільки ми різні. Наскільки глибока у нас своя культура

Раніше Алан Бадоєв пройшовся російськими зірками, які підтримують путінську пропаганду .