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Віддала та продала свій голос: Бадоєв розкритикував Гагаріну за виступ на шабаші пропаганди у "Лужниках"

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20 березня, 15:13
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Багато зірок визначилися з позицією, висловившись публічно або підкріпивши свою думку діями
Бадоев засудив Гагарину
Бадоев засудив Гагарину / Фото: открытые источники

Нещодавно блогер Настя Івлєєва завила, що "росіянином бути не соромно". Але вона не одна в списку зірок-рашистів, які могли б доносити правду своїм підписникам у соцмережах, але пішли на службу злу – російській владі. Український режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв прокоментував нещодавній концерт у "Лужниках", який рашисти влаштували з нагоди анексії Криму.

Нагадаємо, на святі пропаганди та брехні виступили: путіністи Басков, Газманов, Тіматі, Поліна Гагаріна та інші. У новому інтерв'ю Алан Бадоєв жорстко пройшовся цими шанувальниками кривавого режиму. За його словами, всі путінські фанатики не мають майбутнього.

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Тисячі втрачених душ. Грьобана орда, сучасний Гітлер зібрав свою секту. Ось ті, хто співав на сектантському ігрищі нацизму в Росії. Власне кажучи, давно забуті імена, які не мають можливостей ніде, крім Кремля.

Окремо він відзначив "внесок" Поліни Гагаріної, якою він ще недавно знімав кліпи. Тепер він артистку не шанує:

Поліна Гагаріна

Я не розумію, як Поліна віддала та продала свій голос. Я не розумію, для мене це шок, бо чесно скажу, я дуже поважав цього артиста, талант цього артиста. Але як я вже казав, кожен голос "за", особливо такий гучний, він ототожнюється у мене з кожною кулею, яка зараз вбиває маріупольців, кожною бомбою, що вже долітають до Києва. Для мене це є трагедія. Я сподіваюся, що для Поліни це теж буде трагедія її життя.

Більше дивіться далі у відео.

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Попри все, ми віримо в наших захисників і швидку перемогу над рашизмом. Все буде Україною!

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