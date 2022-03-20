Віддала та продала свій голос: Бадоєв розкритикував Гагаріну за виступ на шабаші пропаганди у "Лужниках"

Багато зірок визначилися з позицією, висловившись публічно або підкріпивши свою думку діями

Бадоев засудив Гагарину / Фото: открытые источники

Нещодавно блогер Настя Івлєєва завила, що "росіянином бути не соромно". Але вона не одна в списку зірок-рашистів, які могли б доносити правду своїм підписникам у соцмережах, але пішли на службу злу – російській владі. Український режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв прокоментував нещодавній концерт у "Лужниках", який рашисти влаштували з нагоди анексії Криму.

Нагадаємо, на святі пропаганди та брехні виступили: путіністи Басков, Газманов, Тіматі, Поліна Гагаріна та інші. У новому інтерв'ю Алан Бадоєв жорстко пройшовся цими шанувальниками кривавого режиму. За його словами, всі путінські фанатики не мають майбутнього.

Реклама

Тисячі втрачених душ. Грьобана орда, сучасний Гітлер зібрав свою секту. Ось ті, хто співав на сектантському ігрищі нацизму в Росії. Власне кажучи, давно забуті імена, які не мають можливостей ніде, крім Кремля.

Окремо він відзначив "внесок" Поліни Гагаріної, якою він ще недавно знімав кліпи. Тепер він артистку не шанує:

Поліна Гагаріна

Я не розумію, як Поліна віддала та продала свій голос. Я не розумію, для мене це шок, бо чесно скажу, я дуже поважав цього артиста, талант цього артиста. Але як я вже казав, кожен голос "за", особливо такий гучний, він ототожнюється у мене з кожною кулею, яка зараз вбиває маріупольців, кожною бомбою, що вже долітають до Києва. Для мене це є трагедія. Я сподіваюся, що для Поліни це теж буде трагедія її життя.

Більше дивіться далі у відео.

Реклама

Тим часом легендарні Queen збирають гроші для українців

Попри все, ми віримо в наших захисників і швидку перемогу над рашизмом. Все буде Україною!

Не забувайте, що вся найсвіжіша інформація є у нашому telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події.