Актор Тарас Цимбалюк розклав по поличках правду, відповідаючи на часте запитання людей, заражених пропагандою РФ

Український актор не став підбирати слова, відповідаючи на популярне питання, яке транслюється російською пропагандою

Український актор не вибирав слів / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

З 24 лютого Росія бомбардує мирні українські міста. Прикриваючись лицемірними гаслами, РФ запустила свою машину вбивств, а пропагандисти на ТБ продовжують мовити з каналів маячню, засмічуючи голови людей, які і без того не дуже думаючі. Всі в курсі, як часто вони використовують питання: де ти був ці 8 років, маючи нахабство щось запитувати у тих, кого вони останні 8 років бомбять. Вирішив поставити рашистів на місце у цьому контексті український актор, зірка серіалів "Кріпосна" та "Спіймати Кайдаша" – Тарас Цимбалюк.

На своїй сторінці в Instagram він озвучив правду і по поличках для особливо обдарованих розклав, що насправді відбувалося у 2014 році.

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Я обходив численні провокаційні питання від росіян, але коли почали наполегливо писати мешканці Луганщини, наприклад: "Тарасе, ми дивилися ваші серіали, ви зараз дуже активізувалися, але як же можна було мовчати, коли нас бомбили бандери та нацисти 8 років тому?". Думаю, кожен із нас за останні півтора місяці сотні разів читав подібне, як це ще не згадали "розіп'ятого хлопчика". По-перше, ми були в Україні. Ви, мабуть, забули, що залишилося від української армії після Яника, коли підло та цинічно путін ввів свої війська на схід України. Хоча, якщо формулюється, що в Україні є "нацики" та "бандерівці", не думаю, що ви вникали в реальний перебіг тих подій, швидше, просто бездумно віддалися сусідській пропаганді і почали пливти за течією яскраво коричневого кольору.

Тарас Цимбалюк

Артист наголосив, що втрата кожного героя АТО була трагедією для всієї України.

Чому вас ніхто не бомбив, поки туди росія не завела свої війська? Бо ми ж не й*бнуті — це відповідь, щоб ви довго не думали. І ще, якось швидко у вас обнулюється пам'ять: вторгнення Росії на Донбас стало величезним ударом для всієї України. Кожного вбитого героя АТО в останній шлях проводжала вся країна. Почався дуже потужний волонтерський рух: для потреб АТО усі ці роки українці збирали величезні суми. Завдяки новій владі армія з нуля сформувалася в дуже пристойну чисельність та боєздатність, щоб захистити насамперед вас (звичайно, не всі, бачу, оцінили) та всю Україну. Тоді всі зірки шоу-бізнесу, за кілька кілометрів від передової, організовували постійні зустрічі. І в соцмережах, як на те пішло, "неслося" не менше. Може, ви не хотіли цього помічати?

Він також назвав можливу причину повномасштабної російської війни в Україні.

Далі. Дивна логіка: люди, котрі за Росію – настоящие патриоты своей страны. Люди, що за Україну – "бандеровцы" і "нацики"? – 100% влучення в десятку від пропаганди. Зашорене стадо ковтнуло. І хоча б погугліть, хто такий Степан Бандера, щоб так пезпантово не козиряти цим неумісним і так дешево висмоктаним з пальця статусом. Єдине, дуже жаль, що за ці 8 років ми не обросли потрібною кількістю єдності і свідомості, і як наслідок наступило 24 лютого.

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