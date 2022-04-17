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Нова серія креативу: акторка зі "Скаженого весілля" обстібала Марченко, яка дала пресконференцію

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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17 квітня, 10:03
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Новий ролик Інни Приходько – те, що варто побачити кожному українцю для підняття бойового духу та покращення настрою
Актриса записала нове вдале відео на злобу дня
Актриса записала нове вдале відео на злобу дня / Фото: скріншот

Після виходу першого кумедного ролика Інни Приходько про Оксану Марченко її буквально закидали коментарями із вимогами продовження. Як то кажуть: просили – отримайте!

На сторінці у Facebook зірка "Скаженого весілля" опублікувала відео, де зобразила Марченко на пресконференції. Це ну дуже смішно! Немає сумнівів: у нової пародії на Марченко, яку нещодавно внесли до реєстру держзрадників, буде багато репостів!

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Також дивіться, як із роками змінювалася зовнішність Оксани Марченко.

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Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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