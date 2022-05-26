Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 🎬 Канни 2022 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза

Eurovision 2022

Ріанна народила

Реаліті Сассекських

Stefania по-литовськи

Степан у Каннах

Брежнєва та фури
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Ірина Білик розказала Музею "Голоси мирних", що залишилося в її будинку після окупації

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 травня, 18:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ірина Білик вперше розповіла про те, що сталося з її заміським будинком під Києвом після "візиту" російських окупантів
Будинок Ірини Білик розгромили окупанти
Будинок Ірини Білик розгромили окупанти / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Співачка Ірина Білик, як і багато українців, стала жертвою російських окупантів, адже рашисти оселилися в домі артистки під Києвом.

Я прокинулась від того, що няня мого сина кричала: "Іро, почалася війна!", — так співачка Ірина Білик згадує ранок 24 лютого. — Я не відразу повірила в те, що життя моє, моєї сім’ї, багатьох українців, назавжди зміниться.

Через декілька годин вона була вже в машині з дитиною — не знаючи, куди їде і що далі. Не здогадуючись, що її дім скоро займуть окупанти.

Реклама

Я дуже довго не розказувала своїм прихильникам, що у мене майже місяць жили рашисти, — зізнається Ірина.

Співачка не вважала доречним розповідати про пограбування та псування майна на тлі того, що в Україні вбивають людей. Вона лише сподівалася, що стіни будинку вціліють.

Коли Ірині показали те, що окупанти зробили з її житлом, артистка була шокована. Цілим залишився лише її коштовний і красивий рояль. Усе інше було зламано, зіпсовано і зруйновано.

Після перемоги України, у якій Ірина впевнена, вона планує накрити стіл у себе вдома та запросити друзів, щоб зустрітися і згадати все, що сталося. А ще обіцяє дати усі концерти, які не відбулися через війну.

Реклама

Дивіться та слухайте повну історію співачки за посиланням: bit.ly/38jmUj1

Ірина Білик є амбасадором Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Це унікальний онлайн-музей, найбільший у світі архів історій мирних жителів нашої країни, які стали жертвами або свідками війни.

Архів Музею налічує вже понад 15 тисяч історій з перших вуст, які було зібрано з 2014 року. Увійшла до нього і власна історія Ірини.

Реклама

Розказати свою історію можна таким чином:

  • напишіть вашу історію на власній Facebook-сторінці з хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію та запросіть друзів та рідних долучитися;
  • відвідайте портал Музею (https://civilvoicesmuseum.org/) та натисніть "Розповісти історію";
  • зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001

Раніше Ірина Білик передбачила швидку та болісну смерть російським окупантам.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
HOT News
Pink Floyd з Україною!
Створили одяг з українською символікою

Гроші від продажу підуть на допомогу українцям

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти