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Ирина Билык рассказала Музею "Голоса мирных", что сталось в ее доме после оккупации

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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26 мая, 18:20
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Ирина Билык впервые рассказала о случившемся с ее загородным домом под Киевом после "визита" российских оккупантов
Дом Ирины Билык разгромили оккупанты
Дом Ирины Билык разгромили оккупанты / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Певица Ирина Билык, как и многие украинцы, стала жертвой российских оккупантов, ведь рашисты поселились в доме артистки под Киевом.

Я проснулась от того, что няня моего сына кричала: "Ира, началась война!", – так певица Ирина Билык вспоминает утро 24 февраля. — Я не сразу поверила в то, что жизнь моя, моей семьи, многих украинцев навсегда изменится.

Через несколько часов она была уже в машине с ребенком – не зная, куда едет и что дальше. Не догадываясь, что дом ее скоро займут оккупанты.

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Я очень долго не рассказывала своим поклонникам, что у меня почти месяц жили рашисты, — признается Ирина.

Певица не сочла уместным рассказывать об ограблении и порче имущества на фоне того, что в Украине убивают людей. Она только надеялась, что стены дома уцелеют.

Когда Ирине показали то, что оккупанты сделали с ее жильем, артистка была шокирована. Целым остался только ее дорогой и красивый рояль. Все остальное было сломано, испорчено и разрушено.

После победы Украины, в которой Ирина уверена, она планирует накрыть стол у себя дома и пригласить друзей, чтобы встретиться и вспомнить все, что произошло. А еще обещает дать все концерты, которые не состоялись из-за войны войны.

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Смотрите и слушайте полную историю певицы по ссылке: bit.ly/38jmUj1

Ирина Билык является послом Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это уникальный онлайн-музей, самый большой в мире архив историй мирных жителей нашей страны, ставших жертвами или свидетелями войны.

Архив Музея насчитывает уже более 15 тысяч историй из первых уст, собранных с 2014 года. Вошла в него и собственная история Ирины.

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Рассказать свою историю можно следующим образом:

  • напишите вашу историю на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю и пригласите друзей и родных присоединиться;
  • посетите портал Музея ( https://civilvoicesmuseum.org/ ) и нажмите "Рассказать историю";
  • позвоните на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001

Раньше Ирина Билык предусмотрела скорую и болезненную смерть российским оккупантам .

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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