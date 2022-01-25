Як виглядає молодша сестра Ольги Фреймут і що про неї відомо: порівнюємо фото

Телеведуча показала рідкісне селфі зі своєю сестрою Юлією

Що відомо про сестру Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/freimutyulia

Напередодні в Instagram Ольга Фреймут, яку захейтили за сексистські правила для жінок, опублікувала світлину зі своєю молодшою сестрою Юлією

Ведуча рідко показує членів своєї сім'ї у соцмережах і щось про них розповідає.

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На селфі сестри Фреймут зображені в аеропорту "Бориспіль".

Ольга Фреймут із сестрою Юлією / Фото: instagram.com/freimutolia

Що відомо про Юлію Фреймут

Юлія молодша за свою сестру на 10 років. Вона продюсерка і багато років працює разом з Ольгою.

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Юлія Фреймут – молодша сестра Ольги Фреймут / Фото: facebook.com/yfreymut

Старша Фреймут розповідала в інтерв'ю, що Юля – особлива і дуже близька для неї людина, а ще вона легка на підйом.

Юля дуже наполеглива. За освітою вона — дипломат, тому легко веде переговори. Дуже легка на підйом. Якщо потрібно зранку вилітати в Америку — вона перша стоятиме на порозі з укладкою, макіяжем, валізою і посмішкою. Все робить миттєво — і рішення приймає також блискавично, – зізналася Ольга Фреймут.

Сестри Феймут / Фото: facebook.com/yfreymut

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У 2013 році Юлія вийшла заміж, має доньку Габріель, яку хрестила Ольга.

Юлія Фреймут із чоловіком / Фото: facebook.com/yfreymut

Нагадаємо, що 15-річна донька Ольги Фреймут – Злата Мітчел – навчається у США. Нещодавно зіркова мама показала спільне фото з нею.