Как выглядит младшая сестра Ольги Фреймут и что о ней известно: сравниваем фото

Телеведущая показала редкое селфи со своей сестрой Юлией

Что известно о сестре Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/freimutyulia

Накануне в Instagram Ольга Фреймут, которую захейтили за сексистские правила для дам, опубликовала фотографию со своей младшей сестрой Юлией.

Ведущая редко показывает членов своей семьи в соцсетях и что-либо о них рассказывает.

Реклама

На селфи сестры Фреймут запечатлены в аэропорту "Борисполь" .

Ольга Фреймут с сестрой Юлией / Фото: instagram.com/freimutolia

Что известно о Юлии Фреймут

Юлия младше своей сестры на 10 лет. Она продюсер и много лет работает вместе с Ольгой.

Реклама

Юлия Фреймут – младшая сестра Ольги Фреймут / Фото: facebook.com/yfreymut

Старшая Фреймут рассказывала в интервью, что Юля – особенный и очень близкий для нее человек, а еще она легка на подъем.

Юля очень настойчива. По образованию она дипломат, поэтому легко ведет переговоры. Очень легкая на подъем. Если нужно утром вылетать в Америку – она будет первой стоять на пороге с укладкой, макияжем, чемоданом и улыбкой. Все делает мгновенно – и решение принимает также молниеносно, – призналась Ольга Фреймут.

Сестры Феймут / Фото: facebook.com/yfreymut

Реклама

В 2013 году Юлия вышла замуж, у нее есть дочь Габриэль, которую крестила Ольга.

Юлия Фреймут с супругом / Фото: facebook.com/yfreymut

Напомним, что 15-летняя дочь Ольги Фреймут – Злата Митчел – учится в США. Недавно звездная мама показала совместное фото с ней.