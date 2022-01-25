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Как выглядит младшая сестра Ольги Фреймут и что о ней известно: сравниваем фото

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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25 января, 11:22
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Телеведущая показала редкое селфи со своей сестрой Юлией
Что известно о сестре Ольги Фреймут
Что известно о сестре Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/freimutyulia

Накануне в Instagram Ольга Фреймут, которую захейтили за сексистские правила для дам, опубликовала фотографию со своей младшей сестрой Юлией.

Ведущая редко показывает членов своей семьи в соцсетях и что-либо о них рассказывает.

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На селфи сестры Фреймут запечатлены в аэропорту "Борисполь" .

Ольга Фреймут с сестрой Юлией
Ольга Фреймут с сестрой Юлией / Фото: instagram.com/freimutolia

Что известно о Юлии Фреймут

Юлия младше своей сестры на 10 лет. Она продюсер и много лет работает вместе с Ольгой.

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Юлия Фреймут – младшая сестра Ольги Фреймут
Юлия Фреймут – младшая сестра Ольги Фреймут / Фото: facebook.com/yfreymut

Старшая Фреймут рассказывала в интервью, что Юля – особенный и очень близкий для нее человек, а еще она легка на подъем.

Юля очень настойчива. По образованию она дипломат, поэтому легко ведет переговоры. Очень легкая на подъем. Если нужно утром вылетать в Америку – она будет первой стоять на пороге с укладкой, макияжем, чемоданом и улыбкой. Все делает мгновенно – и решение принимает также молниеносно, – призналась Ольга Фреймут.

Сестры Феймут
Сестры Феймут / Фото: facebook.com/yfreymut

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В 2013 году Юлия вышла замуж, у нее есть дочь Габриэль, которую крестила Ольга.

Юлия Фреймут с супругом
Юлия Фреймут с супругом / Фото: facebook.com/yfreymut

Напомним, что 15-летняя дочь Ольги Фреймут – Злата Митчел – учится в США. Недавно звездная мама показала совместное фото с ней.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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