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Оркомітет Євробачення-2022 заборонив Kalush Orchestra згадувати війну в Україні у номері

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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14 травня, 17:16
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Директор колективу Kalush Orchestra розповів, які заборони зачепили колектив на пісенному конкурсі "Євробачення-2022"
Kalush Orchestra заборонили згадувати війну в Україні на Євробаченні-2022
Kalush Orchestra заборонили згадувати війну в Україні на Євробаченні-2022 / Фото: Getty Images

Вже сьогодні Kalush Orchestra вийдуть на сцену гранд-фіналу на конкурсі "Євробачення-2022", де Україна виступить під номером 12. Проте, як виявилось, номер українського колективу спочатку планувався іншим.

У прямому ефірі Єдиного телемарафону директор гурту Микола Кучерявий розповів, що на пісенному конкурсі дуже багато заборон. Здебільшого вони стосуються політичних висловлювань на час шоу.

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За словами керівника, оргкомітет конкурсу заборонив Kalush Orchestra показувати на сцені патріотичну постановку.

Спочатку наш номер мав досить сильний і чіткий вислів про війну в Україні та чіткий меседж. Але нам його заборонили, посилаючись на політизацію нашого номера. "Євробачення" аргументує це тим, що це насамперед музичний конкурс, а не Рада ООН або G7. Але ми розуміємо свою місію і на кожному інтерв'ю, кожній людині ми говоримо, що в Україні війна, – розповів Микола Кучерявий, повідомляє ТСН.

Також директор гурту розповів, що згадувати війну в Україні попросили інших учасників. Так, учасниці ісландського колективу Systur хотіли вийти на сцену з великим прапором, але організатори виступили проти. Однак це не завадило солістці гурту з'явиться із синьо-жовтим малюнком на руці.

Попри заборони організаторів, за словами Кучерявого, Kalush Orchestra у кожному інтерв'ю говорить про війну в Україні.

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А поки що глядачі в передчутті шоу, сайт "Сьогодні" пропонує обрати свого переможця серед фаворитів фіналу – голосування.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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