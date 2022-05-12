Солістка Go_A пояснила, чому Kalush Orchestra не можуть сказати про "Азовсталь" на Євробаченні

Солістка Go_A Катерина Павленко розповіла деталі проведення Євробачення, через які Kalush Orchestra не можу говорити зі сцени про ситуацію в "Азовсталі"

Катерина Павленко розповіла, чому Kalush Orchestra не можуть говорити про Азовсталь на Євробаченні / Фото: instagram.com/monokatee,

Незабаром Kalush Orchestra вийдуть на сцену головного вокального конкурсу "Євробачення-2022", де їх почують мільйони людей з різних країн.

У зв'язку з цим виконавиця Alina Pash попросила колег не втрачати шанс і на всю Європу заявити про ті жахіття війни, які сьогодні відбуваються в Україні, зокрема про ситуацію на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

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З таким самим проханням до музикантів звернувся і львівський репер Otoy. Брат виконавця вважається зниклим безвісти на "Азовсталі".

Однак у коментарях до посту деякі користувачі згадали слова солістки групи Go_A, яка представляла Україну на пісенному конкурсі 2021 року, про штрафи та дискваліфікацію за політичні висловлювання на шоу.

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Катерина Павленко підтвердила слова фанатів та пояснила, чому Kalush Orchestra не зможуть говорити про війну в Україні під час прямої трансляції фіналу.

Найприкріше тут навіть не дискваліфікація та штрафи, а те, що це не та аудиторія. Там усім це по барабану. У людей свято, – написала Павленко.

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Нагадаємо, що після першого півфіналу навколо "Євробачення-2022" спалахнув скандал із голосами – єврофани у Мережі бойкотують Євробачення через Албанію.