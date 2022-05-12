Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-ліз для України 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚠ Бензинова криза

Eurovision 2022

Кекелія вагітна

Курйоз з Летицією

РіРі сказала так?

Джавелін Тіни

MamaRika - вдома
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Солістка Go_A пояснила, чому Kalush Orchestra не можуть сказати про "Азовсталь" на Євробаченні

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 травня, 15:28
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Солістка Go_A Катерина Павленко розповіла деталі проведення Євробачення, через які Kalush Orchestra не можу говорити зі сцени про ситуацію в "Азовсталі"
Катерина Павленко розповіла, чому Kalush Orchestra не можуть говорити про Азовсталь на Євробаченні
Катерина Павленко розповіла, чому Kalush Orchestra не можуть говорити про Азовсталь на Євробаченні / Фото: instagram.com/monokatee,

Незабаром Kalush Orchestra вийдуть на сцену головного вокального конкурсу "Євробачення-2022", де їх почують мільйони людей з різних країн.

У зв'язку з цим виконавиця Alina Pash попросила колег не втрачати шанс і на всю Європу заявити про ті жахіття війни, які сьогодні відбуваються в Україні, зокрема про ситуацію на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

Реклама

З таким самим проханням до музикантів звернувся і львівський репер Otoy. Брат виконавця вважається зниклим безвісти на "Азовсталі".

Однак у коментарях до посту деякі користувачі згадали слова солістки групи Go_A, яка представляла Україну на пісенному конкурсі 2021 року, про штрафи та дискваліфікацію за політичні висловлювання на шоу.

Реклама

Катерина Павленко підтвердила слова фанатів та пояснила, чому Kalush Orchestra не зможуть говорити про війну в Україні під час прямої трансляції фіналу.

Найприкріше тут навіть не дискваліфікація та штрафи, а те, що це не та аудиторія. Там усім це по барабану. У людей свято, – написала Павленко.

Скріншот

Нагадаємо, що після першого півфіналу навколо "Євробачення-2022" спалахнув скандал із голосами – єврофани у Мережі бойкотують Євробачення через Албанію.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Insta News
Кузьмі б сподобалося
Дочка Кузьми Скрябіна

«Ми вирішили передати на аукціон футболку батька. Кошти підуть на підтримку ЗСУ»

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти