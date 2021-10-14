Хто з Покровом, а хто з Днем захисника: Джамала, Дзідзьо та інші зірки вітають українців

Сьогодні ми відзначаємо День захисників і захисниць України, а також Покров Пресвятої Богородиці і Пріснодіви Марії, який пов'язують з Днем українського козацтва.
Зірки шоу-бізнесу вже привітали свою аудиторію, та хтось зробив акцент на військових, а хтось – на церкві. Дивіться добірку.
DZIDZIO
Михайло Хома, він же Дзідзьо, написав в Інстаграм-профілі коротке привітання і супроводив його піснею у власному виконанні.
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Jamala
Співачка Джамала присвятила захисникам України пісню We are the champions і опублікувала в соцмережі відео свого виступу на святі 30-річчя Національного Олімпійського Комітету.
Святослав Вакарчук
Лідер "Океану Ельзи" привітав українських військових і розмістив в Інстаграм відео свого акустичного виступу перед полтавським батальйоном.
Антитіла
В офіційному Інстаграм-профілі групи опубліковані світлина, на якій всі музиканти зображені у вишиванках, а також привітання з Днем українського козацтва.
Сергій Притула
З Днем захисників і захисниць привітав українців Сергій Притула. Він опублікував в соцмережі таке фото.
Олег Винник
Співак теж розмістив у Інстаграм відео, в якому звернувся до захисників і захисниць України.
Олександр Пономарьов
Співак і композитор Олександр Пономарьов поділився в своєму профілі поздоровленням з Покровом.
Лілія Ребрик
Ведуча Лілія Ребрик опублікувала в сторіс селфі. Вона побажала українцям щасливого майбутнього і мирного неба.
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