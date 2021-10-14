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Хто з Покровом, а хто з Днем захисника: Джамала, Дзідзьо та інші зірки вітають українців

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
14 жовтня, 12:04
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14 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць України, а також церковне свято – Покров Пресвятої Богородиці
Українські зірки вітають з Покровом і Днем захисника
Українські зірки вітають з Покровом і Днем захисника / Фото: instagram.com/dzidzio, instagram.com/tarastopolia, instagram.com/jamalajaaa

Сьогодні ми відзначаємо День захисників і захисниць України, а також Покров Пресвятої Богородиці і Пріснодіви Марії, який пов'язують з Днем українського козацтва.

Зірки шоу-бізнесу вже привітали свою аудиторію, та хтось зробив акцент на військових, а хтось – на церкві. Дивіться добірку.

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DZIDZIO

Михайло Хома, він же Дзідзьо, написав в Інстаграм-профілі коротке привітання і супроводив його піснею у власному виконанні.

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Jamala

Співачка Джамала присвятила захисникам України пісню We are the champions і опублікувала в соцмережі відео свого виступу на святі 30-річчя Національного Олімпійського Комітету.

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Святослав Вакарчук

Лідер "Океану Ельзи" привітав українських військових і розмістив в Інстаграм відео свого акустичного виступу перед полтавським батальйоном.

Антитіла

В офіційному Інстаграм-профілі групи опубліковані світлина, на якій всі музиканти зображені у вишиванках, а також привітання з Днем українського козацтва.

Сергій Притула

З Днем захисників і захисниць привітав українців Сергій Притула. Він опублікував в соцмережі таке фото.

Олег Винник

Співак теж розмістив у Інстаграм відео, в якому звернувся до захисників і захисниць України.

Олександр Пономарьов

Співак і композитор Олександр Пономарьов поділився в своєму профілі поздоровленням з Покровом.

Лілія Ребрик

Ведуча Лілія Ребрик опублікувала в сторіс селфі. Вона побажала українцям щасливого майбутнього і мирного неба.

Лідія Ребрик / Фото: instagram.com/stories/liliia.rebrik

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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