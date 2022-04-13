Лілія Ребрик зворушливо привітала батька з днем народження: Ти завжди поруч!

Лілія Ребрик, яка веде "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна", написала зворушливе привітання для свого батька в день його народження

Лілія Ребрик привітала батька з днем народження / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Телеведуча та актриса Лілія Ребрик часто ділиться у своїх соціальних мережах сімейними фотографіями. Так, днями ведуча разом з доньками переспівала хіт весни "Ой у лузі червона калина".

А сьогодні Ребрик привітала з днем народження свого тата, Івана Дмитровича. На честь свята телеведуча зробила пост у Instagram з фото і зворушливим текстом вітання.

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Лілія сердечно подякувала татові за те, що він завжди був поруч з нею і підтримував дочку у всіх її починаннях та прагненнях. Свого часу саме тато підтримав юну доньку, коли та вирушила до Києва для вступу до університету культури на акторський факультет.

Ти пишався мною у будь-який час мого життя! Ти любиш моїх дочок та мого чоловіка! Ось і зараз – у найважчий момент для нашої країни, для всіх українців та для нашої родини – ти поряд і знову тримаєш мене за руку, як тоді в дитинстві у повній темряві, як тоді – обіймаєш. І завдяки цьому я точно знаю – світло скоро переможе, – звернулася до тата Лілія Ребрик.

Раніше ведуча каналу "Україна" Лілія Ребрик поділилася, як і що казати дітям про війну.

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