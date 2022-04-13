Лилия Ребрик трогательно поздравила отца с днем рождения: Ты всегда рядом!

Ведущая "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик написала трогательное поздравление для своего отца в день его рождения

Лилия Ребрик поздравила отца с днем рождения / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик часто делится в своих социальных сетях семейными фотографиями. Так, на днях ведущая вместе с дочками перепела хит весны "Ой у лузі червона калина".

А сегодня Ребрик поздравила с днем рождения своего папу, Ивана Дмитриевича. В честь праздника телеведущая сделала пост в Instagram с фото и трогательным текстом поздравления.

Реклама

Лилия сердечно поблагодарила папу за то, что он всегда был рядом с ней и поддерживал дочь во всех ее начинаниях и стремлениях. В своем время именно папа поддержал юную дочку, когда та отправилась в Киев для поступления университет культуры на актерский факультет.

Ты гордился мною в любое время моей жизни! Ты обожаешь моих дочерей и моего мужа! Вот и сейчас – в самый трудный момент для нашей страны, для всех украинцев и для нашей семьи – ты рядом и снова держишь меня за руку, как тогда в детстве в полной темноте, как тогда – обнимаешь. И благодаря этому я точно знаю – свет скоро победит, – обратилась к папе Лилия Ребрик.

Ранее ведущая канала "Украина" Лилия Ребрик поделилась, как и что говорить детям о войне.

Реклама

Не забывайте, что вся самая свежая информация есть в нашем telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.