Ми використовуємо свій голос, щоб вимагати дій: Måneskin записали емоційне відео на допомогу українцям

Рокери з Італії знову підтримали Україну та закликали всіх допомагати фінансово біженцям від російської війни в Україні

Måneskin закликали допомогти українським біженцям / Фото: instagram.com/maneskinofficial

Ми не втомлюємося говорити про тих, хто всіма силами намагається допомогти Україні у найскладніший момент у сучасній історії. Італійські рокери Måneskin – ті, хто не словом, а ділом доводить, що зараз не можна залишатися байдужим і вдавати, що в центрі Європи нічого не відбувається.

Раніше вони скасували свої концерти в Росії, а тепер на своїй сторінці в Instagram Måneskin опублікували справжній маніфест із закликом допомагати людям з України, які змушені залишати свої будинки, рятуючись від російської війни

Реклама

Біженці в Україні та по всьому світу потребують термінової гуманітарної допомоги. Ми використовуємо свій голос, щоб вимагати дій, і ви можете це зробити. Приєднуйтесь до нас, зробіть свій власний відеозаклик до світу, щоб підтримати біженців і зробити пожертвування на: ForUkraine.com.

Наступний ролик треба бачити!

Ми дякуємо гурту за таку позицію!

Реклама

Зазначимо, що онлайн-мітинг відбувається в рамках кампанії Stand Up for Ukraine Rally. Захід організує Global Citizen. За допомогою цього заходу планують закликати уряди країн по всьому світу підтримати гуманітарні зусилля України.

Також раніше співачка Селін Діон закликала людей фінансово допомагати біженцям з України.

Нагадуємо, найсвіжіші новини ви можете знайти у нашому Telegram-каналі – там ми цілодобово інформуємо вас про всі події.