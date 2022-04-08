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#StandUpForUkraine: співачка Селін Діон закликала людей фінансово допомагати біженцям з України

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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8 квітня, 21:09
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Знаменита артистка записала відео, в якому попросила підтримувати вимушених біженців із України
Селін Діон закликала фінансово допомагати українцям
Селін Діон закликала фінансово допомагати українцям / Фото: instagram/celinedion/, открытые источники

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало подією, яка назавжди увійде до світової історії та кожного українця зокрема. Але ми не залишилися самі у боротьбі з російським окупантом. Західні зірки та весь цивілізований світ стоїть разом із нами проти російського чобота. І нещодавно ми писали про світових зірок, які приєднуються до мітингу "Встань за Україну" . Одна з них – культова артистка Селін Діон.

На своїй сторінці в Instagram вона вкотре підтримала Україну та з українським прапором на тлі звернулася до світових лідерів та всіх небайдужих зі словами:

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Селін Діон

Я встаю за Україну і звертаюся до всіх світових лідерів: ми потребуємо вас більше, ніж будь-коли. Відповісти на заклик усім: активістам, адвокатам, волонтерам, які працювали, щоби підтримувати біженців з України та всього світу. Завтра ви повинні вирішити, скільки підтримки ви дасте цим людям, які були змушені покинути свої будинки, свою країну, коханих. Прошу, підтримуйте цих біженців скрізь і давайте їм фінансову підтримку, скільки можете. Спасибі!

Зірка підписала наступний ролик так:

Я встаю за Україну та за біженців по всьому світу. Я закликаю світових лідерів допомогти всім тим, хто мусить покинути свої будинки. Будь ласка, переконайтеся, що вони отримають підтримку, якої вони відчайдушно потребують зараз.

Звернення Селін Діон прозвучало в рамках найбільшої у світі онлайн-акції Social Media Rally.

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До речі, нещодавно співачка Шер жорстко "проїхалася" по Путіну.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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