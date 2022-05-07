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Маша Єфросініна про ненависть до росіян: Я б їх вибачила, якби вони завалили Путіна

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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7 травня, 13:41
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Українська телеведуча зізналася, що готова вибачити російський народ лише в одному випадку – якщо вони позбавляться свого кривавого диктатора
Маша Єфросиніна зізналася, коли вибачить росіян
Маша Єфросиніна зізналася, коли вибачить росіян / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведуча Маша Єфросініна, як і більшість українців, зараз відчуває ненависть та зневагу до російського народу. Вона наполягає на тому, що не варто романтизувати і тих, хто висловився проти війни в Україні.

В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" Єфросініна зізналася, що зараз не готова навіть думати про те, як припинити ненавидіти всіх росіян поголовно.

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Ми зараз фізично і психологічно не знайдемо і не можемо дати відповіді на це. Тому що ми страждаємо. Тому що йде війна. Тому що ми з тобою не знаємо, чи втратимо близьких, чи ні. Бо половина наших рідних уже втратила когось. Я маю на увазі – друзів, знайомих. Бо половина вже втратила свої будинки. Тому що ми зараз перебуваємо в такому стані, як скажемо, охриплості жахом за ці майже 70 днів, сльозами, інтоксиковані, отруєні цією агресією та ненавистю, – сказала Єфросініна.

Проте телеведуча зізнається, що готова подумати про прощення росіян лише у разі смерті Путіна.

Я б їх пробачила, якби вони завалили Путіна та його оточення. Ось пішли та завалили. Я б їх вибачила. Так я можу відповісти, – заявила Єфросініна.

Раніше продюсер Олександр Роднянський жорстко розкритикував суспільство в РФ.

Марія Коробова
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