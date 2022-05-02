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Пацієнт, який не визнає хвороби і не хоче лікуватися: Роднянський жорстко розкритикував суспільство в РФ

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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2 травня, 16:53
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Продюсер та медіаменеджер Олександр Роднянський розповів, що більше не повернеться до Росії
Відомий продюсер Олександр Роднянський дав відверте інтерв'ю
Відомий продюсер Олександр Роднянський дав відверте інтерв'ю / Фото: открытые источники, Інстаграм Олександра Роднянського

Олександр Роднянський, який раніше розмірковував про те, чому більше немає "російської культури" дав відверте інтерв'ю виданню "Настоящее время". Говорили, звичайно ж, про напад Росії на Україну та з темами, пов'язані з новими реаліями.

За словами продюсера, РФ перейшла ту межу, через яку Роднянський вже навряд чи колись повернеться до Росії.

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Не знаю. Я думаю, що я сам себе у певному сенсі виключив і в таку Росію я не повернуся ніколи. Я вважаю, що 24 лютого – це абсолютно червона лінія для мене, з якою я не можу співіснувати і вдавати, що цього немає.

Олександр Роднянський
Олександр Роднянський / Фото: Інстаграм Олександра Роднянського

Медіаменеджер аналізує те, що відбувається, та згадує ті записи розмов рашистів з їхніми дружинами і просто жахається від того, що коїться в російському суспільстві. Роднянський також каже, що раніше про моральне розкладання РФ розповідав режисер Андрій Звягінцев у фільмі "Левіафан". Тому фільм здобув таку величезну кількість критики, адже вони не хочуть почути про себе правду, визнати помилки та працювати над ними.

Це завжди протест проти того кіно, яке потребує внутрішньої роботи, вимагає погодитися з тим, що ти хворий. Російське суспільство – це пацієнт, який хворий, який не хоче ходити до лікаря, який не визнає свій діагноз, свою хворобу. І для того, щоб, наприклад, якщо умовно людина наркоман чи алкоголік для того, щоб вилікуватися, спробувати перемогти цю залежність – треба собі зізнатися. Якщо ви не зізнаєтесь, ви не переможете. Так само і з суспільством.

За словами Роднянського, коли війна в Україні закінчиться, ми спостерігатимемо за переродженням нашої країни.

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Я впевнений, що Україна розвиватиметься швидко і відбудеться відродження країни у новому її етапі. Вона перетвориться на процвітаючу європейську державу, і дуже скоро, я в цьому переконаний. Але я хочу для себе це зберегти. І, можливо, я зроблю сам як режисер фільм. У мене є якась така внутрішня потреба, яка постійно зростає, для здійснення якої потрібно буде завершити війну.

Інтерв'ю Роднянського повністю ви можете прослухати далі у відео.

Також не пропустіть інтерв'ю співачки Олі Цибульської про життя у військових реаліях.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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