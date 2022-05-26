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Мати трьох дітей Анастасія Приходько розповіла про свій ЛГБТ-досвід

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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26 травня, 17:40
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Співачка Анастасія Приходько прокоментувала свій скандал з Іриною Федишин і зізналася, чи мала досвід у гомосексуальних відносинах
Анастасія Приходько розповіла про свій досвід у ЛГБТ
Анастасія Приходько розповіла про свій досвід у ЛГБТ / Фото: Facebook Анастасії Приходько

Гучний скандал на ґрунті гомофобії між двома співачками Анастасією Приходько та Іриною Федишин досі відлуннями звучить в українському шоу-бізнесі.

Приходько хоч і дотримується думки, що сутички та публічні розбіжності між своїми під час війни неприпустимі, все ж таки вважає за потрібне заступитися за себе. Про це співачка розповіла в інтерв'ю. Слава+".

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Ображати ЛГБТ у той час, коли ці хлопці воюють на фронті, і говорити, що це гріх... Я не знаю, може, ти – гріх, але кохання ніколи не було гріхом. І нехай хто як хоче, так нехай себе любить. Але кохання – це не гріх. Мені було дуже прикро, адже я маю багато друзів з ЛГБТ-спільноти, тих, з ким я спілкуюся, і це дуже прикро, – заявила Приходько.

Крім того, виконавиця зізналася, що у неї також був гомосексуальний досвід. На запитання Слави Дьоміна Приходько відповіла:

Так, у плані цілуватися з дівчатами – це було!

Нагадаємо, що співачка Анастасія Приходько давно одружена і виховує трьох дітей. Наймолодший син виконавиці, Гордій, відсвяткував перший рік життя під час війни.

Раніше Анастасія Приходько прокоментувала свою участь у "Євробаченні-2009" та розповіла, чому не побудувала кар'єру в Росії.

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Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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