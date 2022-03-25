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Спочатку берегла від пандемії, а тепер – від війни: синові Анастасії Приходько сьогодні виповнюється рік

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МаленькийСереднійВеликий
25 березня, 10:46
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Популярна українська співачка Настя Приходько зворушливо привітала сина Луку з першим днем народження та показала душевні фото
Сьогодні сину співачки виповнюється рочок
Сьогодні сину співачки виповнюється рочок / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Досі не віриться, що найстрашніші спогади наших бабусь та дідусів про війну – тепер наша реальність. У скількох дітей тепер немає дитинства, скільком довелося передчасно подорослішати! А все через криваві імперські замашки Путіна. Ми продовжуємо вірити в наших захисників та швидку перемогу, адже зараз важливо, щоб українські діти мали майбутнє! І сьогодні маленький українець – син Насті Приходько Лука – відзначає свій перший день народження.

Артистка, яка раніше дуже критикувала Лорак і Лободу за мовчання, на своїй сторінці в інстаграм опублікувала душевне послання своєму молодшому синові Луці. Хлопчику сьогодні виповнюється рік. І в своєму ніжному віці він уже встиг стільки всього пережити!

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Моє сонечко, сьогодні тобі цілий рік! Ти вже абсолютно самостійний чоловік. Ти знаєш, що і коли ти хочеш, надто вимогливий, і завжди доб'єшся, щоб мама взяла тебе на ручки… Я завагітніла тоді, коли у світі була пандемія, було дуже складно і мені, і татові, був великий страх, я плакала ночами і боялася, а якщо я не впораюся, не вийде, не зможу…. Сина, у мами все вийшло, хоч ти цього не знаєш, мама рік берегла тебе від пандемії, а зараз береже тебе від війни, ти такий у мене сильний, стільки вже пережив, ти завжди був поряд зі мною, на студіях, на зйомках, у дорозі, завжди... Ти мій світ, мій найкращий на землі чоловік, і я обіцяю, що в тебе буде найкращий у світі день народження! Так, як я планувала, за два місяці до початку війни. Я люблю тебе Лука. З Днем народження!

А в сторіз артистка показала непрості кадри, з чим дитині у його перший рік життя довелося зіткнутися через путінський напад на Україну.

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Ми приєднуємося до численних привітань та віримо, що незабаром малюк Лука, як і мільйони інших українських дітей, будуть у безпеці і знову щасливо житимуть на своїй рідній землі, а всі кривдники отримають по заслугах і залишаться у минулому.

Нагадаємо, Dantes представив суперактуальний трек, який треба послухати всім.

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